Premiér: Š. Kvietik patril do zlatej generácie hereckých virtuózov

Bratislava 22. marca (TASR) - Štefan Kvietik patril do zlatej generácie slovenských hereckých virtuózov, sledovanie ktorých bolo zážitkom. Patril medzi umelcov, ktorí milovali Slovensko a robili všetko pre to, aby politiku kultivovali. Napísal na sociálnej sieti premiér Robert Fico (Smer-SD).



Zároveň si zaspomínal, ako sa s Kvietikom stretol osobne ako s poslancom za SNS, keď v roku 1992 prvýkrát vstúpil do budovy parlamentu. V laviciach parlamentu s ním podľa premiéra sedeli známi spisovatelia, Laco Ballek, významný predstaviteľ modernej slovenskej prózy či Peter Jaroš, autor generačného románu Tisícročná včela, v ktorom Kvietik exceloval popri ďalšom slovenskom hereckom velikánovi Jozefovi Kronerovi.



"Títo skutoční umelci rozdávali umenie, lásku k Slovensku. Nevedeli, čo je to nenávisť a nezneužívali svoje známe tváre na burcovanie a rozdeľovanie," skonštatoval Fico.



Slovenský filmový, divadelný a rozhlasový herec Štefan Kvietik zomrel v piatok (21. 3.) vo veku 90 rokov.