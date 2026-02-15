< sekcia Slovensko
Premiér s Rubiom hovoril o energetike, NATO či dianí na Ukrajine
S Rubiom hovorili aj o vojne na Ukrajine, pričom Fico ocenil snahu amerického prezidenta o čo najrýchlejšie ukončenie konfliktu.
Autor TASR,aktualizované
Bratislava 15. februára (TASR) - Premiér Robert Fico (Smer-SD) na nedeľnom rokovaní s ministrom zahraničných vecí USA Marcom Rubiom i delegáciami krajín hovoril o otázkach spolupráce v oblasti jadrovej energetiky, o situácii s dodávkami ropy a plynu na Slovensku a možných alternatívach, o vojne na Ukrajine či o situácii v NATO. Premiér potvrdil záujem o spoluprácu s USA pri výstavbe novej jadrovej elektrárne na Slovensku, deklaroval tiež záujem o prípadné spoločné rokovania krajín V4 s USA v otázkach energetickej spolupráce. S Rubiom diskutoval aj o zámere SR zaobstarať ďalšie štyri stíhačky F-16 a ponúkol americkej strane pomoc Slovenska pri mierových rokovaniach medzi Ruskom a Ukrajinou. Fico za najpodstatnejšie považuje to, že USA a SR sa vzájomne rešpektujú, pri spoločných záujmoch vystupujú ako spojenci a pri rozdielnych názoroch rokujú a hľadajú spoločné riešenia. Informoval o tom na spoločnej tlačovej konferencii s Rubiom po spoločnom rokovaní.
Fico ocenil, že sa stretnutie s Rubiom uskutočnilo krátko po tom, ako spoločne s prezidentom USA Donaldom Trumpom rokovali v Amerike. Deklaroval, že Slovensku záleží na spolupráci s USA v oblasti jadrovej energetiky. „Máme obrovský záujem pod hlavičkou amerického partnera vytvoriť nadnárodné konzorcium, ktoré by zagarantovalo, že Slovensko by mohlo do roku 2040 postaviť ďalší jadrový blok o výkone 1200 megawattov. A tešíme sa, ak sa nám podarí v priebehu budúceho roku podpísať už konkrétne dohody so spoločnosťou Westinghouse,“ vyhlásil premiér. Amerických partnerov požiadal o spoluprácu aj v prípravných štádiách projektu.
Predseda vlády SR informoval šéfa americkej diplomacie o situácii s dodávkami ropy a plynu na Slovensku, ktoré je podľa jeho slov v nezávidenia hodnej situácii. „Hľadali sme spolu rôzne alternatívy a ja sa naozaj domnievam, že aj zajtrajšie stretnutie s predsedom maďarskej vlády Viktorom Orbánom môže priniesť určitý posun, pokiaľ ide o krízovú situáciu, ktorá momentálne vzniká v oblasti dodávok ropy do Európy,“ priblížil. Prípadné zastavenie tranzitu ropy cez Ukrajinu do EÚ premiér vníma ako politické vydieranie Ukrajiny voči Maďarsku.
S Rubiom hovorili aj o vojne na Ukrajine, pričom Fico ocenil snahu amerického prezidenta o čo najrýchlejšie ukončenie konfliktu. „Ak môže byť Slovensko nápomocné v akýchkoľvek mierových iniciatívach, ktoré budú viesť k ukončeniu tejto vojny, tak sme maximálne pripravení,“ uviedol. Dotkli sa aj témy NATO. SR podľa Fica rozumie postoju USA, že Európska únia sa musí viac starať o svoju bezpečnosť a prirodzene s tým zvyšovať výdavky na obranu. „Rozprávali sme sa aj na tému, ako ďalej s rozpočtami do budúcich rokov. My musíme brať na zreteľ naše možnosti a schopnosti, ktoré máme, ale rovnako, že Slovensko, keď chce byť súčasťou kolektívnej bezpečnosti v Európe a v NATO, tak sa bude musieť zúčastňovať aj na tom, že budeme postupne posilňovať naše kapacity,“ ozrejmil premiér. Zároveň potvrdil, že bude pokračovať aj vojenská spolupráca s USA. Slovensko má podľa Fica záujem zaobstarať celkovo 18 kusov stíhačiek F-16 americkej výroby. Okrem už objednaných 14 sa podľa jeho slov diskutuje o tom, ako zaobstarať ďalšie štyri.
Fico tiež pripomenul, že Slovensko od 1. júla preberie predsedníctvo vo formáte V4. Myslí si, že okrem riešenia regionálnej spolupráce by sa malo uvažovať o postupnom prizývaní zahraničných partnerov k aktuálnym témam. Prejavil záujem o takéto rokovanie s USA. „Pokiaľ po 1. júli 2026 vznikne téma, kde bude užitočné hovoriť vo formáte V4 + Spojené štáty americké a budú s tým súhlasiť, samozrejme, partneri vo V4, my budeme pripravení na zorganizovanie takýchto stretnutí,“ vyhlásil premiér.
