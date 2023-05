Premiér s U. von der Leyenovou hovorili o pláne obnovy aj o Ukrajine

Bratislava 31. mája (TASR) - Premiér Ľudovít Ódor sa stretol s predsedníčkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou. Diskutovali o proeurópskom smerovaní Slovenska, spoločných hodnotách, slobode a právnom štáte. Bavili sa aj o implementácii plánu obnovy a odolnosti či o snahe hľadať riešenia týkajúce sa dovozu poľnohospodárskych produktov z Ukrajiny. TASR o tom informoval tlačový a informačný odbor úradu vlády.



"Plán obnovy je katalyzátorom systémových zmien v krajine, má za sebou niekoľko nespochybniteľných úspechov. Teraz je dôležité nepoľaviť, ale pokračovať v rýchlo rozbehnutom vlaku. Práve prebieha dlhodobo plánovaná aktualizácia plánu obnovy, s Európskou komisiou nám ostáva dorokovať niekoľko otvorených otázok najmä okolo novej zelenej kapitoly REPowerEU," uviedol premiér. Spolu s vicepremiérkou Líviou Vašákovou informovali predsedníčku Komisie o tom, že pre Slovensko je tento rok kľúčové požiadať o tretiu platbu.



Čo sa týka dovozu niektorých poľnohospodárskych produktov z Ukrajiny, predseda vlády potvrdil potrebu hľadať spoločné a najlepšie riešenie s partnermi. Považuje za nutné aj to, aby EK reflektovala na naše výhrady. "Naším cieľom je najmä export ukrajinských produktov do tretích krajín a od Komisie očakávame, že predstaví ďalší spoločný postup," skonštatoval. Deklaroval, že Slovensko naďalej podporuje tzv. koridory solidarity, ktoré Ukrajine pomáhajú exportovať poľnohospodársku produkciu a zabraňujú vzniku potravinových kríz v krajinách tretieho sveta.



Zopakoval, že Slovensko patrí k podporovateľom Ukrajiny pri jej integrácii do EÚ. "Stabilná a rozvinutá Ukrajina znamená stabilné a rozvinuté Slovensko," podčiarkol Ódor s tým, že Slovensko má prax s reformami a integračným procesom a v tomto chce byť svojmu východnému susedovi nápomocné.