Premiér sa chce dohodnúť na tézach zahraničnej politiky v parlamente

Bratislava 4. februára (TASR) - Premiér Robert Fico (Smer-SD) navrhuje aktuálne zahraničnopolitické otázky riešiť na pravidelných stretnutiach troch najvyšších ústavných činiteľov. Druhou alternatívou je podľa neho pokúsiť sa dohodnúť na tézach zahraničnej politiky SR, ktoré by boli predmetom rokovania Národnej rady SR. Aktuálne výzvy môže podľa neho Slovensko riešiť len na báze členstva v Európskej únii a NATO. Členstvo v týchto organizáciách označil za nedotknuteľné. Uviedol to po utorkovom stretnutí k zahraničnopolitickému smerovaniu SR v Prezidentskom paláci.



Fico deklaroval, že urobí všetko pre to, aby sa o zahraničnopolitických témach rokovalo v parlamente. "Mám teraz na mysli tézy, ktoré by boli dopredu vykonzultované, aby neboli predmetom konfrontácie, tézy, kde by sme sa mohli dohodnúť a povedať, takto budeme pokračovať," priblížil premiér s tým, že je dôležité, aby boli tézy výsledkom dohody všetkých politických strán.



Podotkol, že v rámci zahraničnej politiky čelíme viacerým výzvam, pričom prichádzajú ďalšie. Vie si predstaviť v parlamente diskutovať napríklad o smerovaní EÚ, ktorá podľa jeho slov potrebuje reformu. Za dôležité považuje aj otázky kolektívnej a energetickej bezpečnosti, migrácie či terorizmu. "Ale tieto výzvy sa dajú riešiť len na báze členstva v Európskej únii a v NATO," poznamenal. Zdôraznil, že Slovensko má záujem byť v rámci organizácií naďalej aktívne.



Premiér nerozumie tvrdeniam, že vláda sa snaží dostať Slovensko z EÚ a NATO. Opozícia aj občianske združenia organizujúce demonštrácie podľa neho šíria lži. Premiér tiež povedal, že opozičné PS a SaS sa odmietli utorkového okrúhleho stolu zúčastniť, aby mohli v šírení lží pokračovať. "Pretože keby dnes sedeli s nami za jedným okrúhlym stolom, nenašli by ani len milimeter akýchkoľvek pochybností o tom, že Slovensko patrí do Európskej únie a Severoatlantickej aliancie," vyhlásil. Nevidí preto dôvod, aby ľudia na námestiach protestovali z podobných dôvodov.



Prezident Peter Pellegrini po utorkovom stretnutí s predsedami koaličných strán Smer-SD, Hlas-SD, SNS a opozičného KDH ubezpečil, že nikto si neželá ani nepripravuje vystúpenie Slovenskej republiky z Európskej únie a NATO. Lídri PS a SaS pozvanie za okrúhly stôl neprijali.













UPOZORNENIE: Správu aktualizujeme.