Premiér sa na Floride v sobotu stretne s D. Trumpom
Fico odcestoval do USA vo štvrtok (15. 1.) popoludní.
Autor TASR
Bratislava 16. januára (TASR) - Premiér SR Robert Fico (Smer-SD) sa v rámci svojej pracovnej návštevy v USA stretne aj s americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Stretnutie sa uskutoční v sobotu (17. 1.) o 15.30 h miestneho času v sídle Mar-a-Lago na Floride. TASR o tom informoval tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR.
Fico odcestoval do USA vo štvrtok (15. 1.) popoludní. Vo Washingtone sa popoludní miestneho času stretne s ministrom energetiky USA Christopherom A. Wrightom a následne sa zúčastní na slávnostnej ceremónii podpisu dohody medzi vládou SR a USA o spolupráci v oblasti civilnej jadrovej energetiky. S Ficom do USA odcestovala i ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD) a šéf slovenskej diplomacie Juraj Blanár (Smer-SD).
