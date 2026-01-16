Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Premiér sa na Floride v sobotu stretne s D. Trumpom

Na snímke predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) počas tlačovej konferencie po výjazdovom rokovaní vlády SR v bratislavskej Petržalke 14. januára 2026. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Fico odcestoval do USA vo štvrtok (15. 1.) popoludní.

Bratislava 16. januára (TASR) - Premiér SR Robert Fico (Smer-SD) sa v rámci svojej pracovnej návštevy v USA stretne aj s americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Stretnutie sa uskutoční v sobotu (17. 1.) o 15.30 h miestneho času v sídle Mar-a-Lago na Floride. TASR o tom informoval tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR.

Fico odcestoval do USA vo štvrtok (15. 1.) popoludní. Vo Washingtone sa popoludní miestneho času stretne s ministrom energetiky USA Christopherom A. Wrightom a následne sa zúčastní na slávnostnej ceremónii podpisu dohody medzi vládou SR a USA o spolupráci v oblasti civilnej jadrovej energetiky. S Ficom do USA odcestovala i ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD) a šéf slovenskej diplomacie Juraj Blanár (Smer-SD).
