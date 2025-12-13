< sekcia Slovensko
Premiér sa na prezidenta nehnevá, z jeho veta bol však šokovaný
Myslí si, že prezident nikdy nebude úspešný, ak zabudne, z akého prostredia prišiel a kto ho volil.
Bratislava 13. decembra (TASR) - Premiér Robert Fico (Smer-SD) nepociťuje hnev na prezidenta SR Petra Pellegriniho. Z jeho rozhodnutia vetovať zákon týkajúci sa transformácie Úradu na ochranu oznamovateľov (ÚOO) na nový úrad bol však politicky šokovaný. Myslí si, že hlava štátu má okrem práva vetovať legislatívu aj povinnosť rešpektovať realitu a zločiny, ktoré sa diali v minulosti. Vyplýva to z vyjadrenia predsedu vlády SR v diskusnej relácii STVR Sobotné dialógy.
„Bol som politicky šokovaný preto, lebo prezident má porozumenie pre to, čo sa dialo v rokoch 2020 až 2023, veľmi dobre vie, čo sa dialo a čo tento úrad robil. Takže nezostávalo mi nič iné, len som politicky zobral jeho právo na vedomie. On na to má právo, to mu nemôže nikto zobrať. Keďže zákon zavetoval vo štvrtok (11. 12.), rýchlo sme zmobilizovali vládnu koalíciu a tá do piatka (12. 12.) veto prelomila,“ skonštatoval.
Fico zároveň poukázal na to, že krok prezidenta sa nestretol s podporou voličov Smeru-SD. Myslí si, že prezident nikdy nebude úspešný, ak zabudne, z akého prostredia prišiel a kto ho volil. Zdôraznil však, že hlava štátu má právo vetovať zákony, no on musel vyvodiť politické konzekvencie. „Prezident asi nemá záujem o voličov Smeru a bude hľadať podporu niekde inde. Ak sa rozhodol, že chce tú štruktúru jeho voličskej základne zmeniť a loviť v nejakých iných vodách, tak to jeho suverénne rozhodnutie,“ doplnil. Na margo výhrady Pellegriniho, že parlament o zákone rokoval v skrátenom legislatívnom konaní, upozornil, že diskusia trvala dva týždne.
Predseda vlády však podľa vlastných slov nepociťuje voči hlave štátu hnev. Vyjadril sa, že chce absolvovať stretnutie troch najvyšších ústavných činiteľov, ktoré plánuje predseda Národnej rady (NR) SR Richard Raši (Hlas-SD). Upozornil však na to, že to treba zrealizovať tak, aby stihol všetky povinnosti v súvislosti s jeho účasťou na budúcotýždňovom samite v Bruseli.
