Premiér sa ohradil voči slovám Kallasovej o oslavách v Moskve

Bratislava 15. apríla (TASR) - Premiér Robert Fico (Smer-SD) sa ohradil voči slovám vysokej predstaviteľky EÚ pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Kaje Kallasovej, ktorá vystríhala lídrov členských štátov EÚ pred návštevou Moskvy pri príležitosti májových osláv Dňa víťazstva. Označil ich za neúctivé. Avizoval, že na návšteve v Moskve sa zúčastní. TASR o tom informoval tlačový a informačný odbor Úradu vlády (ÚV) SR.



„Pani Kallasová, rád by som vám oznámil, že som legitímnym premiérom Slovenska - suverénnej krajiny. Nikto mi nemôže prikazovať, kam mám alebo nemám cestovať. Pôjdem do Moskvy, aby som vzdal úctu tisícom vojakov Červenej armády, ktorí zomreli pri oslobodzovaní SR. Ako aj ďalším miliónom obetí besnenia nacistov. Tak, ako som vzdal úctu obetiam vylodenia v Normandii alebo v Tichomorí, alebo ako sa pôjdem pokloniť letcom RAF,“ reagoval Fico.



Pýta sa, či je výstraha Kallasovej vydieraním alebo oznámením, že bude po návrate potrestaný. Vyjadrenie potvrdzuje podľa jeho slov, že v EÚ je potrebná diskusia o podstate demokracie. „O tom, čo sa stalo v Rumunsku či vo Francúzsku v súvislosti s prezidentskými voľbami, aké majdany robí Západ v Gruzínsku či Srbsku, ako sa ignorovalo zneužívanie trestného práva proti opozícii v SR,“ doplnil premiér.



Dodal, že ako jeden z mála v EÚ hovorí neustále o potrebe mieru na Ukrajine a nepatrí medzi horlivých zástancov pokračovania vojny.



Kallasová v pondelok (14. 4.) vystríhala lídrov členských štátov EÚ pred návštevou Moskvy pri príležitosti májových osláv Dňa víťazstva. Vzhľadom na to, že Rusko vedie vojnu v Európe, nebude ich účasť braná na ľahkú váhu, podotkla Kallasová po skončení zasadnutia Rady EÚ pre zahraničné veci v Luxemburgu.