Premiér sa poďakoval pracujúcim, sviatok práce označil za dôležitý

Bratislava 1. mája (TASR) - Sviatok práce, ktorý sa oslavuje 1. mája, je „mimoriadne vážny a dôležitý“ štátny sviatok. Pripomenul to premiér Robert Fico (Smer-SD) v príhovore vo videu spred Úradu vlády SR v Bratislave, ktoré zverejnil na sociálnej sieti. Poďakoval sa všetkým pracujúcim za to, že vytvárajú hodnoty.



„Musím uznať, že v našej krajine sú ľudia, ktorým práca nevonia a ktorí by veľmi radi prekryli sviatok práce rôznymi inými udalosťami a chcú mu dať iný zmysel. Pre mňa ako pre ľavicového politika bude však 1. máj vždy spájaný predovšetkým so sviatkom práce,“ povedal premiér. Osobitne poďakoval každému, kto má povinnosť pracovať aj počas štátnych sviatkov. Fico zároveň symbolicky zablahoželal k 1. máju pracovníkom, ktorí aktuálne robia na rekonštrukčných prácach v rámci úradu vlády.