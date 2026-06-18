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Premiér sa podľa Hnutia Slovensko iba vyhovára na predchodcov a klame
Líder hnutia Igor Matovič pripomenul, že počas prvých rokov vlád, ktorých bol súčasťou a ktoré čelili viacerým krízam, vzrástol čistý dlh Slovenska o 12 miliárd eur.
Autor TASR
Bratislava 18. júna (TASR) - Premiér Robert Fico (Smer-SD) sa pri obhajobe svojej vlády pri konsolidácii verejných financií stále iba vyhovára na predchádzajúce vlády a opakuje rovnaké klamstvá o súčasnej opozícii. V parlamente má podchytených 78 koaličných poslancov, preto jeho vláda získa dôveru, aj keď už dávno nemala byť vo funkcii. Počas mimoriadnej schôdze Národnej rady (NR) SR k žiadosti o vyslovenie dôvery vláde v súvislosti s vysokým verejným dlhom to vyhlásili predstavitelia opozičného Hnutia Slovensko.
Pri svojom vystúpení v úvode schôdze bol premiér podľa Júliusa Jakaba (Hnutie Slovensko - Za ľudí) „tragicky nepripravený“. „On hovoril dookola tie isté klamstvá, ktoré počúvame tri roky, ale on vlastne ani nič iné nemá. On môže opakovať len tie dookola otrepané mantry o tom, aké boli financie, ktoré zdedil. Ale po troch rokoch sa ide vyhovárať na Matoviča, Hegera, Ódora, na Radičovú, na matku Terezu alebo na koho?,“ vyhlásil opozičný poslanec.
Poukázal na to, že Fico síce hovorí o rozvrátených verejných financiách, ale ministri si schválili dvojnásobný plat, premiér má doživotnú rentu a štát platí aj rôznych rodinných príslušníkov predstaviteľov koalície. „To, že žiada o dôveru, je správne, pretože oni zničili Slovenskú republiku,“ konštatoval Jakab.
Líder hnutia Igor Matovič pripomenul, že počas prvých rokov vlád, ktorých bol súčasťou a ktoré čelili viacerým krízam, vzrástol čistý dlh Slovenska o 12 miliárd eur. Súčasná vláda ho však za rovnaký čas navýšila až o 20 miliárd eur napriek tomu, že sa snaží o konsolidáciu verejných financií. Za toto by sa mal Ficov kabinet zodpovedať.
„Samozrejme, že majú 78-čku, lebo Fico si kúpil vernosť poslancov. Neverných dal na ministerstvá, aby tam mohli vo veľkom rozkrádať, vieme, čo sa deje na ministerstve pána Migaľa aj pána Huliaka. A tým pádom 78-čku si tu stráži a tá ho podrží. Ale ak by to malo byť spravodlivé, tak dávno by už vo vláde neboli,“ dodal Matovič.
Pri svojom vystúpení v úvode schôdze bol premiér podľa Júliusa Jakaba (Hnutie Slovensko - Za ľudí) „tragicky nepripravený“. „On hovoril dookola tie isté klamstvá, ktoré počúvame tri roky, ale on vlastne ani nič iné nemá. On môže opakovať len tie dookola otrepané mantry o tom, aké boli financie, ktoré zdedil. Ale po troch rokoch sa ide vyhovárať na Matoviča, Hegera, Ódora, na Radičovú, na matku Terezu alebo na koho?,“ vyhlásil opozičný poslanec.
Poukázal na to, že Fico síce hovorí o rozvrátených verejných financiách, ale ministri si schválili dvojnásobný plat, premiér má doživotnú rentu a štát platí aj rôznych rodinných príslušníkov predstaviteľov koalície. „To, že žiada o dôveru, je správne, pretože oni zničili Slovenskú republiku,“ konštatoval Jakab.
Líder hnutia Igor Matovič pripomenul, že počas prvých rokov vlád, ktorých bol súčasťou a ktoré čelili viacerým krízam, vzrástol čistý dlh Slovenska o 12 miliárd eur. Súčasná vláda ho však za rovnaký čas navýšila až o 20 miliárd eur napriek tomu, že sa snaží o konsolidáciu verejných financií. Za toto by sa mal Ficov kabinet zodpovedať.
„Samozrejme, že majú 78-čku, lebo Fico si kúpil vernosť poslancov. Neverných dal na ministerstvá, aby tam mohli vo veľkom rozkrádať, vieme, čo sa deje na ministerstve pána Migaľa aj pána Huliaka. A tým pádom 78-čku si tu stráži a tá ho podrží. Ale ak by to malo byť spravodlivé, tak dávno by už vo vláde neboli,“ dodal Matovič.