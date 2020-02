Premiér sa rozhodol prerušiť hospitalizáciu

Bratislava 25. februára (TASR) - Premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) sa v utorok rozhodol prerušiť hospitalizáciu v nemocnici. Večer sa zúčastní na predvolebnej televíznej diskusii a v stredu (26. 2.) odcestuje na pracovnú cestu do Moskvy. TASR o tom informoval Úrad vlády (ÚV) SR.



Pellegrini odíde z nemocnice napriek odporúčaniu lekárov. "Urobí tak preto, aby mohol absolvovať večernú televíznu diskusiu a takisto aj stredajšiu dôležitú pracovnú cestu do Moskvy," uviedol ÚV SR.



V metropole Ruskej federácie prijme Pellegriniho ako prvého lídra z Európy novovymenovaný ruský premiér. "Návrat zo zahraničia je naplánovaný na podvečerné hodiny a hneď po ňom ide predseda vlády do televíznych diskusií," priblížil úrad premiérov ďalší program.



Premiéra hospitalizovali v noci zo soboty (22. 2.) na nedeľu (23. 2.) v Nemocnici sv. Michala v Bratislave. Dôvodom bola akútna infekcia horných dýchacích ciest spojená s vysokými teplotami.