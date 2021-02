Premiér sa s odborníkmi dohodol na návrhoch, predstaví ich v koalícii

Bratislava 24. februára (TASR) – Diskusia vedcov a odborníkov na Úrade vlády SR o riešení situácie s ochorením COVID-19 bude pokračovať aj vo štvrtok (24. 2.). Predstavenie konkrétnych opatrení verejnosti predpokladá predseda vlády Igor Matovič (OĽANO) v piatok (25. 2.), najprv ich chce predstaviť koaličným partnerom.



"Dohodli sme sa na niekoľkých desiatkach návrhov. Je to mimoriadne plodná, vecná, konštruktívna a povedal by som aj odborná debata," uviedol Matovič po stredajšom stretnutí. Podporu opatrení chce hľadať nielen v koalícii, ale aj u opozície a prezidentky SR Zuzany Čaputovej.







Poznamenal, že za opatreniami na zvládnutie situácie by mala stáť spoločnosť jednotne. "Jednoducho, celá spoločnosť by sme mali potiahnuť spolu," zdôraznil. Komunikáciu s vedcami a odborníkmi hodnotí ako veľmi dobrú.



Premiér Igor Matovič od utorka diskutuje na Úrade vlády SR s vedcami a odborníkmi. Hovoria o tom, ako zastaviť rast počtu pacientov v nemocniciach s ochorením COVID-19 alebo s podozrením naň.