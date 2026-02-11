< sekcia Slovensko
Premiér sa stretol s generálnym riaditeľom Framatome Ponchonom
Okrem prípravy nového jadrového zdroja počas stretnutia diskutovali aj o diverzifikácii dodávok jadrového paliva.
Bratislava 11. februára (TASR) - Predseda vlády Robert Fico (Smer-SD) v stredu rokoval s generálnym riaditeľom spoločnosti Framatome Grégoirom Ponchonom o strategickej spolupráci Slovenska a Francúzska v oblasti jadrovej energetiky. Stretnutie nadviazalo na rozhovor, ktorý o tejto téme viedol slovenský premiér s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom, informoval Úrad vlády SR.
„Privítal by som, pokiaľ by v prípade výstavby nového jadrového zdroja vznikla dohoda medzi viacerými významnými spoločnosťami s cieľom dostať na územie SR najmodernejšiu a najbezpečnejšiu jadrovú technológiu,“ uviedol premiér.
Okrem prípravy nového jadrového zdroja počas stretnutia diskutovali aj o diverzifikácii dodávok jadrového paliva či o modernizácii riadiacich a bezpečnostných systémov v jadrových elektrárňach v Mochovciach a Jaslovských Bohuniciach.
Predseda vlády zároveň zdôraznil, že Slovenská republika má ambíciu stať sa lídrom vo vzdelávaní v oblasti jadrovej energetiky. Hlavným cieľom je systematicky pripravovať odborníkov zo stredných aj vysokých škôl pre medzinárodné pôsobenie a posilňovať tak odborný potenciál Slovenska v jadrovom sektore.
„Naším zámerom je posilniť energetickú bezpečnosť Slovenska, podporiť európsku priemyselnú spoluprácu a zabezpečiť stabilnú a bezpečnú výrobu elektriny aj pre budúce generácie,“ povedal Fico. Predseda slovenskej vlády potvrdil, že má záujem zúčastniť sa na jadrovom fóre v Paríži 10. - 11. marca, na ktorom chce vystúpiť so zásadným prejavom.
