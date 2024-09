Premiér sa stretol s predstaviteľmi protikorupčného orgánu Rady Európy

Bratislava 27. septembra (TASR) - Premiér Robert Fico (Smer-SD) sa stretol s predstaviteľmi protikorupčného orgánu Rady Európy - Skupina štátov proti korupcii (GRECO) k téme korupcie. Na stretnutí informoval o atmosfére, v ktorej sa nachádza slovenská spoločnosť od roku 2018 až doteraz. TASR o tom informoval tlačový odbor Úradu vlády (ÚV) SR.



Fico na stretnutí podľa slov ÚV upozornil na zneužívanie trestného práva zo strany predchádzajúcej vlády voči svojim politickým oponentom, spolitizovanú voľbu špeciálneho prokurátora, ako aj plytvanie verejnými prostriedkami počas pandémie COVID-19, ktoré už sú podľa ÚV predmetom vyšetrovania zo strany Najvyššieho kontrolného úradu SR a orgánov činných v trestnom konaní.



"Súčasná vláda SR si agendu boja proti korupcii zaradila do svojho programového vyhlásenia vlády a predstaviteľom GRECO predložila merateľné opatrenia, ktoré chce naplniť. Zároveň upozornila predstaviteľov GRECO, že je nutné sa vysporiadať s praxou, keď pod 'pláštikom boja proti korupcii' bolo vážne zasahované do osobnej slobody, osobnej bezpečnosti, zdravia a života vtedajšími nositeľmi štátnej moci," vysvetlil ÚV.



Odporúčania predstaviteľmi GRECO, ktorí zastupujú združenie štátov 'proti korupcii', berie vláda SR s plnou vážnosťou a rešpektom, ale so zreteľom na slovenský právny poriadok, Ústavu SR a legislatívne trendy v európskom právnom priestore.



GRECO v piatok vyzval Slovenskú republiku, aby plne implementovala jeho odporúčania na predchádzanie korupcii a posilňovanie integrity v rámci orgánov ústrednej vlády a polície.



Slovensko by malo podľa výzvy GRECO napríklad prijať kódex správania pre osoby s najvyššími výkonnými funkciami vrátane praktických usmernení a zavedenia náležitého monitorovacieho a vynucovacieho mechanizmu. Tiež by malo posilniť systém majetkových priznaní osôb s najvyššími výkonnými funkciami a policajtov prostredníctvom zverejňovania väčšieho množstva informácií obsiahnutých v priznaniach a zabezpečenia primeraného overovania a uplatňovania sankcií v prípade porušenia.