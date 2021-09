Premiér sa stretol so štátnym sekretárom Svätej stolice P. Parolinom

Bratislava 13. septembra (TASR) - Premiér Eduard Heger (OĽANO) sa v pondelok popoludní stretol v Zrkadlovej sále Úradu vlády SR v Bratislave so štátnym sekretárom Svätej stolice kardinálom Pietrom Parolinom. Stretnutia sa zúčastnil aj minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO). Parolina sprevádzali aj ďalší predstavitelia štátneho sekretariátu Svätej stolice.



V pondelok podvečer sa má Heger stretnúť aj s pápežom Františkom.



Svätý Otec je na návšteve Slovenska od nedele (12. 9.) do stredy (15. 9.). Zavíta do Bratislavy, Košíc, Prešova a Šaštína. Stretne sa s predstaviteľmi verejného života, ako aj zástupcami židovskej či rómskej komunity. V Šaštíne je na programe svätá omša s homíliou Svätého Otca.