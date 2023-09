Premiér sa stretol so štátnym sekretárom Vatikánu P. Parolinom

Bratislava 14. septembra (TASR) - Predseda vlády SR Ľudovít Ódor sa vo štvrtok stretol so štátnym sekretárom Vatikánu, kardinálom Pietrom Parolinom, ktorý pricestoval na trojdňovú štátnu a ekumenickú návštevu Slovenska. TASR o tom informoval tlačový a informačný odbor Úradu vlády (ÚV) SR.



"Obaja zdôraznili vysokú kvalitu a intenzitu vzájomných vzťahov medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou," priblížil ÚV SR.



Premiér zároveň ocenil načasovanie návštevy kardinála v kontexte piatkového (15. 9.) štátneho sviatku Dňa Sedembolestnej Panny Márie - patrónky Slovenska. V piatok bude kardinál hlavným celebrantom a kazateľom na svätej omši pred Bazilikou Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne.



Ocenil taktiež celebrovanie slávnostnej omše v rímskej bazilike Santa Maria Maggiore na jar venovanej 30. výročiu nezávislosti SR i symbolické uctenie si pamiatky na najvyššieho postaveného zástupcu Slovenska vo Vatikáne kardinála Jozefa Tomku. Rezidenciu kardinála Tomku poskytol Vatikán do prenájmu reprezentačnej kancelárii Slovenského historického ústavu v Ríme. Poďakoval tiež Svätej stolici za nového biskupa Spišskej diecézy Františka Trstenského, ktorého pápež František vymenoval 8. septembra.



Druhý najvyšší predstaviteľ Vatikánu je na samostatnej návšteve Slovenska po 23 rokoch pri príležitosti 30. výročia nadviazania diplomatických vzťahov so Svätou stolicou, v kontexte 20. výročia návštevy pápeža Jána Pavla II. a druhého výročia návštevy pápeža Františka na Slovensku.