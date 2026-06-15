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Premiér sa v Bratislave stretol s predsedom vlády Indie
Oficiálna návšteva indického premiéra sa uskutočnila na základe pozvania predsedu vlády SR počas stretnutia s prezidentkou Indie Draupadí Murmúovou v apríli 2025 v Bratislave.
Autor TASR,aktualizované
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Bratislava 15. júna (TASR) - Premiér Robert Fico (Smer-SD) privítal v pondelok na Bratislavskom hrade predsedu vlády Indie Nárendru Módího. Ide o historicky prvú oficiálnu návštevu indického premiéra v SR. Čaká ich spoločné rokovanie. Počas návštevy podpíšu premiéri viaceré dohody a memorandá o porozumení.
„Politický dialóg, hospodárska spolupráca a priateľstvo medzi našimi národmi dosiahli najvyššiu intenzitu v ére slovenskej samostatnosti. Na stretnutí budú predsedovia vlád hovoriť o ďalšom rozvoji slovensko-indických bilaterálnych vzťahov a o možnosti rozšírenia vzájomnej spolupráce na strategickú úroveň,“ priblížil Úrad vlády SR.
Módí sa tiež v Bratislave stretne s prezidentom SR Petrom Pellegrinim. Jednou z hlavných tém rokovania bude rozšírenie spolupráce medzi Slovenskom a Indiou v oblasti obchodu a investícií, pričom vzájomný obchod dosiahol v roku 2025 výšku 1,6 miliardy eur. Kancelária prezidenta SR doplnila, že indický premiér zo Slovenska letecky odcestuje priamo do Francúzska na samit skupiny G7, pričom Slovenská republika je jediným štátom strednej Európy, ktorý navštívi.
Bývalý minister medzinárodných vzťahov SR a zahraničnopolitický analytik Pavol Demeš upozornil, že Módího návšteva predstavuje vyvrcholenie viac než troch desaťročí budovania vzťahov medzi samostatnou Slovenskou republikou a Indiou. Zároveň návštevu premiéra najľudnatejšej krajiny na svete vníma ako príležitosť zaradiť Slovensko medzi krajiny, ktoré chcú byť súčasťou rastúceho partnerstva medzi Európou a Indiou v 21. storočí.
Oficiálna návšteva indického premiéra sa uskutočnila na základe pozvania predsedu vlády SR počas stretnutia s prezidentkou Indie Draupadí Murmúovou v apríli 2025 v Bratislave.
„Politický dialóg, hospodárska spolupráca a priateľstvo medzi našimi národmi dosiahli najvyššiu intenzitu v ére slovenskej samostatnosti. Na stretnutí budú predsedovia vlád hovoriť o ďalšom rozvoji slovensko-indických bilaterálnych vzťahov a o možnosti rozšírenia vzájomnej spolupráce na strategickú úroveň,“ priblížil Úrad vlády SR.
Módí sa tiež v Bratislave stretne s prezidentom SR Petrom Pellegrinim. Jednou z hlavných tém rokovania bude rozšírenie spolupráce medzi Slovenskom a Indiou v oblasti obchodu a investícií, pričom vzájomný obchod dosiahol v roku 2025 výšku 1,6 miliardy eur. Kancelária prezidenta SR doplnila, že indický premiér zo Slovenska letecky odcestuje priamo do Francúzska na samit skupiny G7, pričom Slovenská republika je jediným štátom strednej Európy, ktorý navštívi.
Bývalý minister medzinárodných vzťahov SR a zahraničnopolitický analytik Pavol Demeš upozornil, že Módího návšteva predstavuje vyvrcholenie viac než troch desaťročí budovania vzťahov medzi samostatnou Slovenskou republikou a Indiou. Zároveň návštevu premiéra najľudnatejšej krajiny na svete vníma ako príležitosť zaradiť Slovensko medzi krajiny, ktoré chcú byť súčasťou rastúceho partnerstva medzi Európou a Indiou v 21. storočí.
Oficiálna návšteva indického premiéra sa uskutočnila na základe pozvania predsedu vlády SR počas stretnutia s prezidentkou Indie Draupadí Murmúovou v apríli 2025 v Bratislave.