Premiér sa v Bruseli stretne s najvyššími predstaviteľmi EÚ

Bratislava 27. apríla (TASR) - Premiér Eduard Heger (OĽANO) odcestoval v utorok ráno na svoju prvú oficiálnu pracovnú cestu do Bruselu. Stretne sa tam s najvyššími predstaviteľmi Európskej únie (EÚ). S nimi sa má rozprávať o vakcinácii proti ochoreniu COVID-19 či klíme. Súčasťou delegácie je aj minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO) a štátny tajomník rezortu obrany Marian Majer.



Predseda vlády by sa mal stretnúť s predsedníčkou Európskej komisie (EK) Ursulou von der Leyenovou, podpredsedom EK Valdisom Dombrovskisom a komisárom pre hospodárstvo Paolom Gentilonim.



Absolvovať by mal tiež pracovný obed s predsedom Európskej rady Charlesom Michelom, rokovanie s predsedom Európskej ľudovej strany (EPP) Manfredom Weberom a s predsedom Európskeho parlamentu Davidom Sassolim. Premiér by sa mal stretnúť aj s generálnym tajomníkom NATO Jensom Stoltenbergom.