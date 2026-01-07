< sekcia Slovensko
Premiér sa vo štvrtok stretne s predsedom vlády Česka A. Babišom
S Babišom sa vo štvrtok stretne aj predseda Národnej rady SR Richard Raši (Hlas-SD).
Autor TASR
Bratislava 7. januára (TASR) - Premiér Robert Fico (Smer-SD) sa vo štvrtok (8. 1.) stretne s predsedom vlády Českej republiky Andrejom Babišom. TASR o tom informoval tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR.
„Premiéri Slovenska a Česka budú diskutovať o rozvoji vzájomných bilaterálnych vzťahov a taktiež budú rokovať o aktuálnych otázkach európskej a svetovej politiky,“ priblížil tlačový odbor.
