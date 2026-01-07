Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 7. január 2026Meniny má Bohuslava
< sekcia Slovensko

Premiér sa vo štvrtok stretne s predsedom vlády Česka A. Babišom

.
Na snímke predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) . Foto: TASR - Jakub Kotian

S Babišom sa vo štvrtok stretne aj predseda Národnej rady SR Richard Raši (Hlas-SD).

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 7. januára (TASR) - Premiér Robert Fico (Smer-SD) sa vo štvrtok (8. 1.) stretne s predsedom vlády Českej republiky Andrejom Babišom. TASR o tom informoval tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR.

„Premiéri Slovenska a Česka budú diskutovať o rozvoji vzájomných bilaterálnych vzťahov a taktiež budú rokovať o aktuálnych otázkach európskej a svetovej politiky,“ priblížil tlačový odbor.

S Babišom sa vo štvrtok stretne aj predseda Národnej rady SR Richard Raši (Hlas-SD).
.

Neprehliadnite

KOMENTÁR J. HRABKA: Výnimočná správa

OBRAZOM: Legendárny hokejista Jozef Golonka oslavuje 88. narodeniny

Svitko po nehode v 3. etape odstúpil z pretekov pre zranenie

Prezident si želá, aby bol rok 2026 rokom pokoja, mieru a prosperity