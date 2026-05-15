Premiér sa vzdal účasti v diskusnej relácii
K iniciatíve predsedu vlády sa pridali aj podpredseda parlamentu Tibor Gašpar a minister pôdohospodárstva Richard Takáč (obaja Smer-SD).
Autor TASR
Bratislava 15. mája (TASR) - Premiér SR Robert Fico (Smer-SD) sa vzdal účasti v diskusnej relácii STVR Sobotné dialógy, ktorá sa mala vysielať v sobotu (16. 5.). Urobil tak v súvislosti s výročím atentátu na jeho osobu. Chce podľa vlastných slov dopriať Slovensku aspoň jeden víkend bez politiky. TASR o tom informovali z tlačového a informačného odboru Úradu vlády (ÚV) SR.
K iniciatíve predsedu vlády sa pridali aj podpredseda parlamentu Tibor Gašpar a minister pôdohospodárstva Richard Takáč (obaja Smer-SD). Vzdali sa účasti v nedeľných diskusných reláciách televízií TA3 a STVR. Zároveň vyzvali politických oponentov, s ktorými mali diskutovať, aby sa k tomu pridali a dopriali Slovensku aspoň jeden víkend bez politiky.
