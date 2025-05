Premiér sa zo zranení, ktoré utrpel pri atentáte, liečil vyše 42 dní

Bratislava 15. mája (TASR) - Premiér Robert Fico (Smer-SD) sa zo zranení, ktoré utrpel pri vlaňajšom atentáte v Handlovej, liečil viac ako 42 dní. Vyplýva to z obžalobného návrhu podaného na strelca Juraja C., ktorý TASR získala na základe infozákona. Rozsah zranení je v návrhu anonymizovaný.



Obvinený mal podľa obžaloby konať tak, „aby poškodenému natrvalo znemožnil ďalší výkon funkcie predsedu vlády Slovenskej republiky, a tým zabránil vláde Slovenskej republiky v jej riadnom fungovaní a napĺňaní jej programového vyhlásenia“.



Jurajovi C. hrozí v prípade dokázania viny doživotný trest odňatia slobody. Premiéra vážne postrelil po výjazdovom rokovaní vlády v Handlovej vlani 15. mája. Najskôr čelil obvineniu z obzvlášť závažného zločinu úkladnej vraždy spáchaného v štádiu pokusu. V júli 2024 došlo k zmene právnej kvalifikácie na obzvlášť závažný zločin teroristického útoku. Hlavné pojednávanie by sa malo začať na banskobystrickom pracovisku Špecializovaného trestného súdu 8. júla.