Premiér: SaS a Za ľudí v prípade odvolávania B. Kollára

Bratislava 5. júla (TASR) - Koaličné strany SaS a Za ľudí podľa premiéra Igora Matoviča (OĽaNO) v prípade odvolávania Borisa Kollára (Sme rodina) z funkcie predsedu parlamentu "stiahnu chvost", ich súčasné postoje nazval "hrou na ľudí". Uviedol to v relácii TV Markíza Na telo plus.



"Keď chceme, aby táto koalícia vydržala, Sme rodina musí zostať v koalícii," vyhlásil premiér. Je totiž presvedčený, že v prípade odvolania Kollára z funkcie by hnutie Sme rodina odišlo z vlády.



Reformu voľby šéfa polície by podľa premiéra mohli predstaviť na jeseň. Bývalý šéf tímu Gorila a súčasný štátny tajomník Ministerstva vnútra SR Lukáš Kyselica by podľa neho nebol dobrou voľbou na pozíciu policajného prezidenta. Vylúčil aj bývalého šéfa polície Jaroslava Spišiaka. „Ja si myslím, že pán Spišiak už jednu šancu mal a stačilo,“ skonštatoval.



Premiér tiež povedal, že za jeho vlády sa Slovensko nevráti k rovnej dani 19 percent.