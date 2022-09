Premiér: Schválenie ústavy bolo prejavom svojbytnosti národa

Bratislava 1. septembra (TASR) - Schválenie Ústavy SR pred 30 rokmi bolo prejavom svojbytnosti slovenského národa a zároveň významným krokom pri napĺňaní jeho štátotvorných ambícií. Vyhlásil to premiér Eduard Heger (OĽANO) počas slávnostnej schôdze Národnej rady (NR) SR pri príležitosti 30. výročia prijatia Ústavy SR. Zdôraznil, že ústava zohrala a zohráva dôležitú úlohu v obrane demokracie a slobody. Slovensko je podľa jeho slov demokratickou republikou a takou aj musí ostať.



"Dnes, 30 rokov od schválenia Ústavy SR, s pocitom hrdosti i nádeje môžem povedať, že vždy, keď sme sa ocitli na historickej križovatke, sme sa nakoniec rozhodli ísť správnou cestou," uviedol premiér s tým, že sme zostali slobodnou krajinou slobodných ľudí a patríme do širokej rodiny demokratických štátov. Premiér nepovažuje za náhodu, že sme zvládli náročné momenty histórie a pokračujeme vo svojom národnom príbehu ako zvrchovaný demokratický štát. "Je to výsledok mnohých politických zápasov, v ktorých nakoniec zvíťazili ľudia, ktorí zostali verní ideálom novembra 1989," uviedol.



Vyzdvihol úlohu ústavy v obrane demokracie a slobody, pretože je jednak súborom hodnôt, o ktoré opierame svoju štátnosť a tiež súborom pravidiel, ktorými sa riadime. "Tridsiate narodeniny našej samostatnej ústavnosti znamenajú, že sme ešte mladé politické spoločenstvo. Ale na druhej strane, politické krízy, ktorými sme za ten čas prešli, hovoria o tom, že sme ich schopní prekonávať v hraniciach ústavy," tvrdí.



Poukázal pritom na príklady zo zahraničia a poznamenal, že uznávať základné práva a slobody občanov vrátane ich politických práv nie je vždy samozrejmosť. "U nás je však samozrejmosťou, že sa od Nežnej revolúcie vždy uskutočnili slobodné a demokratické voľby," povedal a za samozrejmosť označil i to, že sa politické strany podriaďujú volebným výsledkom a občania si strážia slobodu slova a prejavu. "U nás je samozrejmosťou, že sa nálezy Ústavného súdu SR rešpektujú," dodal. Deklaroval záujem a snahu dodržiavať ústavné pravidlá a konať výhradne vo verejnom záujme.