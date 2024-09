Premiér si myslí, že vyhrážkami sa niekto zabáva na úkor štátu

Bratislava/Sereď 9. septembra (TASR) - Štát podľa premiéra Roberta Fica (Smer-SD) prijíma bezpečnostné opatrenia pre vyhrážky. Označil to však za zbytočné úsilie, pretože s najväčšou pravdepodobnosťou sú to nezmysly, ktorými sa niekto zabáva na úkor vlády a štátu. Reagoval tak na pondelkové medializované informácie.



"Samozrejme, prijímame bezpečnostné opatrenia, ale odmietam sa vami rozprávať o 'idiotinách', pretože to sú 'idiotiny'. Ale na druhej strane, pre verejnú mienku musíme vynakladať úsilie, úplne zbytočné úsilie, pretože dobre vieme, že na 99,9 percenta sú to totálne nezmysly. Jednoducho, niekto sa zabáva na úkor vlády a na úkor tohto štátu," povedal Fico novinárom v Seredi. Vyčítal médiám, že šíria a propagujú tieto informácie.



Premiér nechcel rozoberať vyhrážky, ktoré sa majú týkať útoku lietadlami. "Tak každý deň budeme prijímať oznámenia nejakých bláznov, že tri lietadlá narazia do budovy Prezidentského paláca, do budovy Národnej rady a trnavskej železničnej stanice?" pýtal sa a zopakoval, že ide o zábavu jednotlivca.



Polícia začala trestné stíhanie vo veci prečinu šírenia poplašnej správy po tom, čo na bratislavskom Letisku M. R. Štefánika prijali výhražný e-mail. Týkať sa mal aj Prezidentského paláca, budovy parlamentu či trnavskej železničnej stanice.