Premiér si uctil pápeža Františka zápisom do kondolenčnej knihy

Bratislava 24. apríla (TASR) - Premiér Robert Fico (Smer-SD) si vo štvrtok uctil pamiatku pápeža Františka zápisom do kondolenčnej knihy. Urobil tak na Apoštolskej nunciatúre v Bratislave. Informoval o tom na sociálnej sieti.



Dnešný svet podľa Fica prahne po autentických osobnostiach, ktoré sa neboja pomenovať veci pravými menami. „V osobnosti Svätého Otca Františka strácame jeden z morálnych pevných bodov. Napriek smútku z jeho odchodu by sme mali svoje úvahy obrátiť k jeho slovám o radosti, láske, autentickej viere, ale aj k otázkam mieru a pokoja,“ povedal predseda vlády.



Tvrdí, že pápež pomenoval mnohé bolesti sveta a stal sa hovorcom chudobných, chorých, trpiacich a hovorcom globálneho Juhu. Premiér verí, že jeho odkaz bude inšpirovať mnohých a budú v jeho slovách objavovať poklady myslenia aj v budúcnosti.



Do kondolenčnej knihy sa okrem predsedu vlády podpísali aj prezident Peter Pellegrini a šéf parlamentu Richard Raši (Hlas-SD).



Pápež František zomrel v pondelok (21. 4.) ráno vo veku 88 rokov. Na čele katolíckej cirkvi stál od marca 2013. Pohreb Svätého Otca sa uskutoční v sobotu 26. apríla o 10.00 h.