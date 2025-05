Premiér si v Jerevane uctil obete arménskej genocídy

Jerevan 27. mája (TASR) - Predseda vlády SR Robert Fico si v utorok v Jerevane uctil obete arménskej genocídy z rokov 1915 až 1918. Oficiálnu návštevu Arménska zakončí stretnutím s prezidentom krajiny Vahagnom Chačaturjanom.



Fico v utorok dopoludnia položil veniec k Pamätníku arménskej genocídy, známemu ako Tsitsernakaberd. Pietne miesto pripomína približne 1,5 milióna obetí genocídy medzi rokmi 1915 a 1918. Premiér na mieste zasadil aj tradičný strom mieru. Na záver oficiálnej návštevy Arménska bude rokovať s prezidentom Vahagnom Chačaturjanom.



„Myslím si, že je správne zavŕšiť túto dôležitú návštevu stretnutím s prezidentom. Je tu ešte jedna oblasť, a to je oblasť vojenská, ktorej sme včera venovali veľkú pozornosť s predsedom vlády, ale rád by som ju dokončil s pánom prezidentom,“ uviedol Fico. Dodal tiež, že bude nabádať ministra obrany SR Roberta Kaliňáka, aby navštívil Arménsko.



Slovenský premiér skonštatoval, že jeho oficiálna návšteva Arménska je dôkazom, že sa dá robiť “politika na všetky svetové strany“. Povedal tiež, že slovensko-azerbajdžanské vzťahy neboli témou rozhovorov s arménskymi predstaviteľmi. „Treba nechať obidve krajiny, aby dotiahli túto vážnu vec do konca. Musím zablahoželať obom stranám, že sa dostali tak ďaleko, pokiaľ ide o mierovú dohodu,“ dodal Fico.



Predseda vlády SR Robert Fico pricestoval do Arménska v nedeľu (25. 5.) večer spolu s delegáciou slovenských podnikateľov. V pondelok (26. 5.) sa zúčastnil na otvorení fóra Yerevan Dialogue (Jerevanský dialóg), nasledovalo rokovanie s arménskym premiérom Nikolom Pašinjanom. Premiéri diskutovali najmä o prehĺbení ekonomickej spolupráce medzi oboma krajinami a Pašinjan tiež prijal pozvanie na návštevu Slovenska.









(spravodajca TASR Lukáš Mužla)