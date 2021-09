Premiér si vie predstaviť koalíciu aj bez Sme rodina

Bratislava 20. septembra (TASR) - Premiér Eduard Heger (OĽANO) si vie predstaviť prípadnú vládu bez Sme rodina s podporou nezaradených poslancov Národnej rady (NR) SR, ak to bude viesť k výsledkom v prospech občanov. Podstatná je preňho stabilná vláda. Reagoval tak na otázky novinárov na pondelkovej tlačovej konferencii po rokovaní odbornej pracovnej skupiny k situácii v bezpečnostných zložkách, na ktorej sa hnutie Sme rodina nezúčastňuje.



"Pre mňa je dôležitá stabilná vláda, ale aj vláda, ktorá má výsledky. Na to, aby sme mali výsledky, potrebujeme podporu parlamentu," reagoval premiér na otázky médií. Dodal, že vládnutie s podporou nezaradených poslancov si vie predstaviť, ak to bude viesť k výsledkom v prospech občanov.



Predseda parlamentu a Sme rodina Boris Kollár koncom minulého týždňa oznámil, že sa jeho hnutie nebude zúčastňovať na zasadnutiach odbornej skupiny, ktorú inicioval premiér. Podľa vlastných slov nebude podporovať vytvorenie tzv. druhej mafie, podozrenia označil za vážne. Vyzval koalíciu, aby sa vrátila k práci, ktorú sľubovala voličom. V prípade pokračovania nezákonností toho nechce byť súčasťou. Deklaroval podporu vládnemu programu očisty spoločnosti, ak sa bude diať zákonným spôsobom.



Podporu Hegerovmu kabinetu deklarovala SaS s 19 poslancami parlamentu. Spomínala sa aj prípadná podpora nezaradeného poslanca Miroslava Kollára.