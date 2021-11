Premiér vyzval k očkovaniu

Bratislava 10. novembra (TASR) – Premiér Eduard Heger (OĽANO) vyzval nezaočkovaných ľudí, aby sa poradili so svojim lekárom a ak môžu, dali sa zaočkovať proti ochoreniu COVID-19. Vyzval tiež ľudí, aby sa správali zodpovedne. Uviedol to na tlačovej konferencii po stredajšom rokovaní vlády, ktorá sa zaoberala sprísnením a aktualizovaním pandemických pravidiel. K výzve nezaočkovaným sa pridala aj ministerka spravodlivosti Mária Kolíková.



Predseda vlády poukázal na to, že epidemická situácia na Slovensku je vážna. Je však presvedčený, že Slovensko ju zvládne. "Musíme ju zvládnuť a my ju aj zvládneme," ubezpečil premiér.







Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO) zdôraznil dominantný podiel nezaočkovaných pri hospitalizáciách pacientov s potvrdeným ochorením COVID-19. "Vzhľadom na to, aké máme štatistiky, naďalej 700.000 osôb nad 50 rokov máme nezaočkovaných, tento fakt môže mať na šírenie koronavírusu fatálne následky," upozornil.



Kolíková zároveň zdôraznila, že legislatívne úpravy a sprísnenie sankcií smerujú k zvýšeniu ochrany zdravotníkov, rovnako tak má legislatívny rámec umožniť kompetenciu zamestnávateľov pristúpiť k zabezpečeniu oparení, ktoré zamedzia šíreniu vírusu.





Lengvarský: Do dvoch týždňov môže byť v nemocniciach 3000 pacientov



Krátkodobé prognózy hovoria, že do dvoch týždňov bude v slovenských nemocniciach 3000 pacientov s ochorením COVID-19, z nich 300 si bude vyžadovať podporu umelej ventilácie. Po rokovaní vlády to vyhlásil minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO) s tým, že ak tento rast nezastavíme, prekročíme maximá z druhej vlny pandémie. To podľa ministra bude viesť k výraznému obmedzeniu až zastaveniu bielej medicíny a k sekundárnym stratám na životoch z nevykonávania zdravotnej starostlivosti.



Lengvarský: V SR na ochorenie COVID-19 aktuálne týždenne zomiera 200 ľudí



Na ochorenie COVID-19 zomiera na Slovensku aktuálne týždenne 200 ľudí. Po rokovaní vlády to vyhlásil minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO). V súčasnosti je s ochorením hospitalizovaných 2400 pacientov a z nich viac ako 200 si vyžaduje podporu umelej pľúcnej ventilácie. Lokálne maximá podľa ministra hlásia v Prešovskom, Košickom a Žilinskom kraji, pričom viaceré nemocnice už prekonali kapacity v porovnaní s druhou vlnou pandémie. Opatrenia z COVID automatu nie sú podľa ministra dodržiavané, nevylučuje preto ešte ich ďalšie sprísnenie.



Minister zdravotníctva: Právne úpravy umožnia i zmeny pre zaočkovaných v čiernych okresoch



V prípade nadobudnutia účinnosti legislatívnych zmien, týkajúcich sa pandemických opatrení, sa bude meniť COVID automat a vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ), ktoré by mali priniesť v čiernych okresoch aj možnosť vstupu zaočkovaných do reštaurácií či hotelov. Po rokovaní vlády, ktorá sa zaoberala novým nastavením pandemických opatrení, to uviedol minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO).



Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková dodala, že legislatívne zmeny ako právny rámec majú byť účinné dňom vyhlásenia, pričom pripomenula, že sa majú schvaľovať v skrátenom legislatívnom konaní. Je preto možné, že nadobudnú účinnosť už v piatok (12.11.), čo naznačila ministerka. Verí, že prijatie legislatívnych úprav bude mať podporu naprieč celou koalíciou.