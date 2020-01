Premiér: Situácia okolo NFŠ nemá nič s voľbami

M. Lubyová: Dodatočné náklady na Národného futbalového štadióna verifikovali, proces musí odobriť aj EK i ÚVO

Bratislava 29. januára (TASR) – Premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) nevidí dôvod, aby vláda prenechala rozhodnutie okolo Národného futbalového štadióna (NFŠ) na budúcu vládnu garnitúru. Uviedol to v stredu po rokovaní vlády. Zároveň nesúhlasí s tým, že situácia okolo štadióna má niečo spoločné s blížiacimi sa voľbami a štát mal povinnosť konať. Reagoval tak na to, že štát bude akceptovať zvýšenie kúpnej ceny za NFŠ.Vláda v stredu odsúhlasila dodatok k zmluve o budúcej kúpnej zmluve na štadión, podľa ktorého sa cena zvyšuje na 98.447.000 eur. Premiér pripomenul, že transakcia bola dohodnutá už pred niekoľkými rokmi.povedal premiér. Dodal, že vláda rozhodla o tom, že odporúča ministerstvu školstva pokračovať v rokovaniach o uzatvorení dodatku, ktorým sa definitívne stanoví suma, za ktorú štát tento štadión bude kupovať. Pripomenul, že vláda sa nechala informovať aj zástupcami špecializovaných organizácií a poradcov o tom, ako sa dospelo k definitívnej sume, ale i tom, ktoré náklady štát nemieni uznať a nikdy ich nezaplatí.Zvýšenie vychádza z dodatočných nákladov na výstavbu a auditu oprávnenosti týchto nákladov, ktoré pre Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR realizovala poradenská spoločnosť KPMG. Aktuálna suma je o viac ako 23,247 milióna eur vyššia ako maximálna suma na odkúpenie, dohodnutá v zmluve o budúcej kúpnej zmluve. Po odpočítaní príjmu za prenájom parkovacích miest (6,25 milióna eur) sú celkové nároky na verejné financie 92,197 milióna eur, teda o 16,997 milióna vyššie oproti kúpnej cene dohodnutej v zmluve o budúcej zmluve.Zvýšené náklady vznikli najmä v dôsledku dodatočných prác súvisiacich s bezpečnostnou infraštruktúrou štadiónu a štandardom Európskej futbalovej únie (UEFA), takisto nárastom cien práce.zdôraznil Pellegrini.Národný futbalový štadión začali stavať na začiatku septembra 2016. Štát sa zaviazal dostavať a odkúpiť nekomerčnú časť štadióna a NFŠ poskytnúť dotáciu vo výške 27,2 milióna eur. Tá bude odrátaná z ceny pri odkúpení. NFŠ na Tehelnom poli získal právoplatné kolaudačné rozhodnutie v decembri 2019.Dodatočné náklady na zhotovenie Národného futbalového štadióna (NFŠ) vychádzali najmä zo zabezpečenia požadovaných štandardov Európskej futbalovej únie (UEFA), bezpečnosti v priestoroch na štadióne a jeho okolí, a tiež dopravných riešení vo verejnom záujme, ktoré požadovala pre kolaudáciu mestská časť Bratislava-Nové Mesto. Po stredajšom rokovaní vlády, ktorá súhlasila so zvýšenou odkupnou cenou za NFŠ, to zdôraznila ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová (SNS).Zároveň zdôraznila, že schválenie zvýšenej sumy automaticky neznamená vyplatenie. "" upozornila.Lubyová zvýraznila, že dodatočné náklady a ich oprávnenosť verifikovala renomovaná poradenská spoločnosť KPMG, pričom za oprávnené dodatočné náklady sa ohodnotili len tie, ktoré nesúviseli s predlžovaním výstavby, či nárastom cien materiálu. "," dodala. Poukázala tiež na to, že samotný investor vyčíslil náklady na 118 miliónov eur. Suma ako výsledok auditu (98,447 milióna eur), ktorý odsúhlasil v pondelok (27. 1.) Monitorovací výbor výstavby NFŠ, je podľa Lubyovej pre štát rozumným kompromisom.Ak by štát neakceptoval odôvodnenú a objektívne vzniknutú vyššiu sumu za zhotovenie, investor by sa sumy domáhal súdnou cestou." pripomenula Lubyová.Proti zvýšenej odkupnej cene ostro protestujú opozičné mimoparlamentné strany.Veronika Remišová (Za ľudí) upozornila, že zmluva o budúcej kúpnej zmluve z roku 2016 obsahovala jasnú a nemeniteľnú maximálnu cenu. Rezort školstva podľa nej podľahol tlaku oligarchov. "uviedla.Koalícia PS-Spolu považuje cenu za predraženú a zvýšenie neopodstatnené, podľa koalície dôvody navýšenia dostatočne nepreukázal ani audit oprávnenosti dodatočných nákladov, ktorý urobila spoločnosť KPMG." oznámil volebný líder PS-Spolu Michal Truban.Za premrštenú považuje zvýšenú kúpnu cenu za štadión tiež volebný líder mimoparlamentnej Demokratickej strany a poslanec NR SR Jozef Rajtár. "" poznamenal Rajtár.