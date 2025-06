Premiér: Skokovitý nárast výdavkov na obranu je nemožný

Bratislava 8. júna (TASR) - Skokovité navýšenie obranných výdavkov je nereálne. S určitým postupným zvyšovaním výdavkov je však v súčasnej situácii potrebné rátať. Na nedeľnej tlačovej konferencii to uviedol predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD).



Zdôraznil zároveň, že časť výdavkov na obranu musí mať možnosť duálneho využitia, teda aj na infraštruktúru, ktorá môže slúžiť civilnému obyvateľstvu. „Ak príde k rozumnému návrhu a bude splnená podmienka možnosti duálneho využitia (...). Ale, ak si niekto myslí, že ak teraz dávame dve percentá, a budú rok päť percent, nech na to zabudne,“ vyhlásil. „Skokovitý nárast je nemožný,“ zdôraznil.



Mieni, že prezident SR Peter Pellegrini by mal v tejto otázke opätovne zvolať okrúhly stôl so zastúpením všetkých relevantných politických strán. „Toto je otázka a rozhodnutie, ktoré bude ďaleko presahovať súčasné volebné obdobie,“ argumentoval premiér.



Návrh na zvýšenie výdavkov na obranu v rámci NATO podľa premiéra vychádza zo súčasnej napätej atmosféry i tenziou medzi Európou a USA, najmä v súvislosti s apelom Spojených štátov, aby Európa zvýšila svoje príspevky v Severoatlantickej aliancii.