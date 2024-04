Premiér skritizoval pôsobenie sudcu najvyššieho súdu J. Klimenta

Bratislava 4. apríla (TASR) - Premiér Robert Fico (Smer-SD) skritizoval pôsobenie sudcu Najvyššieho súdu SR Juraja Klimenta a jeho senátu. Ústavný súd SR podľa neho viackrát konštatoval, že Kliment konal nezákonne. Očakáva preto viaceré podnety na začatie disciplinárnych konaní.



"Podnet môže podať ktokoľvek či už na ministerstvo spravodlivosti, prípadne na Súdnu radu, alebo iný orgán, ktorý má oprávnenie podať disciplinárny návrh," povedal minister spravodlivosti Boris Susko (Smer-SD). Deklaroval, že rezort bude citlivo vnímať a posudzovať podnety. Pokiaľ vyhodnotí, že existujú dôvody na podanie disciplinárneho návrhu na sudcu Klimenta, tak ho ministerstvo podá.



Fico tvrdí, že Klimentov senát rozhodol v najexponovanejších prípadoch. Vzal do väzby napríklad jeho poradcu Mareka Paru a ÚS neskôr toto rozhodnutie označil za protiústavné, podotkol. Predseda parlamentného výboru pre obranu a bezpečnosť Tibor Gašpar (Smer-SD) chce otvoriť túto otázku na pôde Národnej rady SR.



Exministerka spravodlivosti a poslankyňa parlamentu Mária Kolíková (SaS) v tejto súvislosti hovorí o šikane voči nepohodlným sudcom. "V priamom prenose je šikanovaný sudca namiesto toho, aby bol použitý štandardný nástroj. Je to neprípustné a treba to odsúdiť," uviedla. Zdôraznila, že prípadom sa môže zaoberať jedine Najvyšší správny súd SR na základe kvalifikovaného podnetu. Je preto podľa Kolíkovej potrebné počkať na postoj ministra. "Dôležité je, čo dá na papier minister a ako sa k tomu postaví najvyšší správny súd," poznamenala.



Bývalý minister spravodlivosti a podpredseda KDH Viliam Karas si myslí, že ak súdy zlyhajú, treba to jasne pomenovať a riešiť bez reflektorov médií. "Ak sa však predseda vlády verejne vyhráža sudcom disciplinárnymi, ba dokonca trestnými stíhaniami, tak ide o neprípustný útok výkonnej moci do nezávislosti súdnej moci ako takej. Takéto mediálne vyhrážky zároveň významne znižujú šancu, že zlyhania sa budú riešiť vecne a podľa práva," skonštatoval. Karas doplnil, že akýkoľvek návrh na preverenie konania sudcov tak bude už dopredu poznačený podozrením z politicky motivovaného útoku. To je podľa neho v demokratickej spoločnosti neprípustné a Fico by sa mal za svoje konanie ospravedlniť súdnej moci.



Opozičný poslanec parlamentu Branislav Vančo (PS) odsúdil výroky Fica a Gašpara, ktorými sa podľa neho vyhrážali sudcom Najvyššieho súdu. "Takéto vyhlásenia politikov voči sudcom sú v demokratickej krajine absolútne neprijateľné, pretože sú jasným zásahom do nezávislosti súdnej moci," uviedol. Zároveň vyzval Slovenskú advokátsku komoru, aby prešetrila vyjadrenia advokátov Mareka Paru a Dávida Lindtnera. Tí podľa neho hrubo porušili svoje povinnosti. "Advokáti voči súdom a iným orgánom verejnej moci musia vystupovať tak, aby nenarušili svoju nezávislosť, ako aj nezávislosť súdu a iného orgánu verejnej moci," dodal.