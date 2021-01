Premiér: Skúsenosť z Jaguaru ukazuje efektivitu plošného testovania

Bratislava 16. januára (TASR) – Opakované testovanie zamestnancov automobilky v Nitre v predchádzajúcich desiatich dňoch potvrdilo, že plošné testovanie je mimoriadne efektívny a rýchly nástroj na vyhľadávanie pozitívnych a zamedzenie šíreniu nákazy ďalej. Vo svojom statuse na sociálnej sieti to uvádza predseda vlády SR Igor Matovič (OĽANO). Premiér zverejnil status niekoľko hodín pred plánovaným rokovaním vlády, ktorá má rozhodnúť, či sa od budúceho víkendu uskutoční celoplošné testovanie alebo pôjde o cielenú akciu zameranú na konkrétne regióny či komunity.



Matovič prostredníctvom príkladu zo závodu Jaguar Land Rover poukazuje na to, že po týždni opakované testovanie dokázalo znížiť pozitivitu testovaných o 56 percent. "To je, mimochodom, rovnaký percentuálny pokles ako pri testovaní na Orave a celoplošnom testovaní začiatkom novembra," dodal premiér.



Šéf exekutívy naďalej presadzuje celoplošné testovanie i napriek inému stanovisku odborníkov a časti koaličných partnerov. V piatok (15. 1.) po rokovaní vlády, ktorá definitívne neuzavrela otázku podoby testovania v najbližšom období, Matovič zdôraznil, že svoje stanovisko nemení. Nechcel však naznačiť, či v diskusii prevažuje jeho argumentácia alebo názory oponentov. Samosprávam však odkázal, aby sa poctivo pripravovali na testovanie.



Podpredseda vlády a minister hospodárstva SR Richard Sulík, ktorý za stranu SaS vyjadril jednoznačné odmietnutie celoplošného testovania, v piatok oznámil, že na rokovaní sa výrazne priblížili k rozumnému kompromisu. Líderka strany Za ľudí, podpredsedníčka vlády a ministerka pre informatizáciu Veronika Remišová uviedla, že sa na rokovaní nedohodli na materiáli, ktorý sa im predostrel. Návrh novej verzie uznesenia mali dostať ministri ešte v piatok večer, tak, aby si ho mohli preštudovať a zaujať stanovisko do popoludňajšieho rokovania vlády. Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak ako zástupca ďalšej koaličnej strany Sme rodina verí, že sa popoludní podarí dosiahnuť konsenzus a nastaviť jasné pravidlá.