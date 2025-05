Premiér: Skúsme vytvoriť tlak na oživenie rokovaní vlád SR a ČR

Bratislava 31. mája (TASR) - Slováci a Češi by mali vytvoriť tlak na opätovné oživenie spoločných rokovaní vlád Slovenska a Česka. Tlačiť by sa malo aj na znovuobnovenie myšlienky Vyšehradskej štvorky (V4). Na akcii českého Spolku Svatopluk v Bratislave to uviedol premiér Robert Fico (Smer-SD).



„Môžem za vládu zopakovať, kedykoľvek, na ktoromkoľvek mieste Slovenska, na hocijakú tému, vláda je pripravená rokovať s našou partnerskou českou vládou,“ povedal Fico s tým, že medzi krajinami je množstvo tém, o ktorých treba hovoriť.



Predseda vlády zároveň poukázal na zoskupenie V4, ktoré je aktuálne politicky mŕtve. Formát V4 bol podľa neho úmyselne rozbitý. „Nie je to otázka nepochopenia sa lídrov. To bol permanentný sústredený tlak veľkých západných krajín rozbiť V4 ako silné regionálne združenie,“ podotkol Fico.



Myslí si tiež, že Slovensko a Česko by mali viac hovoriť o postoji k vojne na Ukrajine. „Sme v štádiu, kedy by sme mali vynaložiť maximálne úsilie, aby zabíjanie na Ukrajine skončilo,“ skonštatoval premiér.



Ďalej chce vedieť, aký je postoj Českej republiky k právu veta v Európskej únii. Podľa Fica nie je možné, aby niekto siahol členskému štátu na právo veta. Zopakoval, že ak nebude právo veta, nebude ani Európska únia. Varoval tiež pred stavaním novej železnej opony v Európe.



Fico chce, aby sa diskutovalo aj o pláne Európskej komisie RePowerEU, ktorý hovorí o zastavení dodávok plynu, ropy a jadrového paliva z východu. „Ak sa niekto domnieva, že zoberie palivovú tyč zo Spojených štátov a vopchá ju zajtra do ruského reaktora a bude to fungovať, tak je naivný hlupák, lebo to takto nefunguje,“ povedal.



Akcie sa okrem premiéra zúčastnili aj minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) a predseda SNS Andrej Danko. Šutaj Eštok považuje z pohľadu československých vzťahov za zasadnú chybu, že česká vláda zrušila rokovania kabinetov pre rozdielne postoje k vojne. „Som presvedčený, že akékoľvek nezhody a rozdiely patria za rokovací stôl a tam musíme hľadať spoločné riešenia, aby sme spolu debatovali a vysvetľovali postoje,“ povedal. Dialóg je podľa ministra základom v medziľudských vzťahoch aj v medzinárodnej spolupráci.



Zároveň Šutaj Eštok kritizoval českých politikov, že sa stretávajú s predstaviteľmi slovenskej opozície a nie s politikmi z vládnej koalície. Prosí, aby sa z československých vzťahov nevytratil rešpekt k suverénnemu rozhodnutiu občanov o svojich volených zástupcoch a svojej budúcnosti. „Verím, že budeme v tejto spolupráci pokračovať bez ohľadu na to, kto naše vzťahy bude rozbíjať, ale som presvedčený, že naše vzťahy nerozbije nik,“ dodal Danko.