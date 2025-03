Premiér: Slintačka ohrozuje národnoštátne záujmy v poľnohospodárstve

Bratislava 23. marca (TASR) - Ochorenie slintačka a krívačka nie je banalitou. Ohrozuje to národnoštátne záujmy v poľnohospodárstve a potravinárstve. Na sociálnej sieti to uviedol premiér Robert Fico (Smer-SD) s tým, že vláda tomuto ochoreniu venuje absolútnu pozornosť. Predseda vlády sa spolu s ďalšími ministrami v nedeľu zúčastní na zasadnutí krízovej komisie, ktorú zvolal šéf agrorezortu Richard Takáč (Smer-SD).



"Sme pripravení ešte na vážnejšie scenáre, akým dnes čelíme, preto nepodceňujeme žiadny aspekt tejto nákazy. Súčasne už hľadáme, aj na medzinárodnej úrovni, finančné zdroje, ktoré budeme môcť poskytnúť dotknutým poľnohospodárom, aby obnovili stratené chovy," skonštatoval Fico.







Oceňuje nasadanie Takáča a jeho odborného tímu a aj záujem vládneho kabinetu agrorezortu vytvárať také podmienky, aby Slovensko nákazu zvládlo. Zároveň víta, že do boja so slintačkou a krívačkou sa aktívne zapojili aj dvaja noví členovia vlády - minister cestovného ruchu Rudolf Huliak a šéf rezortu informatizácie Samuel Migaľ (obaja nezávislí).



Ochorenie slintačky a krívačky je potvrdené v chovoch dobytka v troch obciach na juhu Slovenska - v Medveďove, Ňárade a Bake. Ochorenie sa na Slovensko dostalo zrejme z Maďarska. V okrese Dunajská Streda je od piatka (21. 3.) vyhlásená mimoriadna situácia. Ide o závažnú, vysoko nákazlivú, akútnu, horúčkovitú vírusovú chorobu hospodárskych zvierat s významnými ekonomickými dosahmi.