Premiér: Sloboda nie je samozrejmosť

Bratislava 4. apríla (TASR) – Sloboda nie je samozrejmosť. Niekedy si vyžaduje aj nasadenie vlastného života. Pri príležitosti 76. výročia oslobodenia Bratislavy to pri pamätníku na Námestí Eugena Suchoňa povedal premiér Eduard Heger (OĽANO). Oslobodenie hlavného mesta považuje za veľký symbol, považuje ho za oslobodenie celej krajiny.



Uviedol tiež, že aj mnohí ľudia na Slovensku musia aktuálne pre pandémiu nového koronavírusu podstupovať obetu. "Myslím, že sa dokážeme lepšie vcítiť do obety, ktorú položili práve vojaci, ktorí oslobodili Bratislavu, ale aj Slovenskú republiku," uviedol Heger.



Predseda vlády tiež vysvetlil, že práve z dôvodu pandémie neabsolvovali traja najvyšší ústavní činitelia spoločný akt uctenia si pamiatky padlých hrdinov. Podľa jeho slov ide aj o to, aby ľuďom na Slovensku dali dobrý príklad. Teší ho, že klesajú počty nakazených a rovnako, že klesá počet hospitalizovaných v nemocniciach. Ľudí vyzýva k dodržiavaniu protipandemických opatrení.



Na politické otázky odpovedať nechcel, vyjadrí sa k nim v utorok (6. 4.).