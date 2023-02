Premiér: Slobodné a nezávislé médiá sú jedným z pilierov demokracie

Bratislava 20. februára (TASR) - Slobodné a nezávislé médiá sú jedným z pilierov demokracie. Je neakceptovateľné, aby v demokratickej spoločnosti predstavitelia vládnej moci verbálne atakovali novinárov, ktorí upozorňujú na ich pochybenia. Uviedol to dočasne poverený predseda vlády SR Eduard Heger (OĽANO). V pondelok sa stretol so zástupcami novinárskych organizácií, ktorí sa v Bratislave zúčastnili na Medzinárodnej konferencii o slobode médií Media Freedom 2023.



"Som presvedčený, že medzi politikmi a novinármi má fungovať vzájomná korektná a konštruktívna komunikácia. Dôveru v médiá musíme pomôcť posilňovať, o to viac, keď čelíme hybridnej vojne a dezinformáciám," povedal Heger.



V súvislosti s piatym výročím vraždy investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej premiér so zástupcami medzinárodných novinárskych organizácií diskutoval o opatreniach, ktoré Slovensko prijíma na zaistenie slobodného a bezpečného výkonu práce novinárov. Zahraničná misia ocenila posun v mediálnej legislatíve.



"Ani dnes situácia nie je ideálna, vnímame však, že sme nastavili pozitívny trend. Dôkazom je aj medziročný posun Slovenskej republiky v rámci indexu slobody médií, ktorý každoročne pripravuje organizácia Reportéri bez hraníc," podotkol Heger. Poukázal, že oproti roku 2021 sa Slovensko v minulom roku zlepšilo o osem priečok a umiestnilo sa na 27. mieste spomedzi 180 krajín.