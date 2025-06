Premiér: Slovensko má právo rozhodnúť sa o tempe výdavkov na obranu

Bratislava 24. júna (TASR) - Premiér Robert Fico (Smer-SD) je presvedčený, že cieľ, ktorý Severoatlantická aliancia (NATO) v utorok schváli, nebude nikdy naplnený „do poslednej bodky“. Zároveň poznamenal, že každý štát má právo nastaviť si tempo a štruktúru výdavkov na obranu. Deklaroval, že spôsobilosti očakávané v rámci NATO je Slovensko schopné zabezpečiť v rámci existujúceho rozpočtu ministerstva obrany. Uviedol to v súvislosti s aktuálnym samitom NATO v Haagu.



„Slovensko má suverénne právo rozhodnúť sa, aké tempo, akú štruktúru výdavkov na obranu budeme mať vo svojom pláne. A súčasne garantujeme, že dve percentá, ktoré dnes máme v rozpočte, postačujú na plnenie tých spôsobilostí, ktoré od nás Severoatlantická aliancia očakáva,“ skonštatoval Fico.



V roku 2026 má podľa premiéra vláda iné priority ako zbrojenie. V tejto súvislosti poukázal na potrebu ozdravovania verejných financií. Prípadné zvýšenie rozpočtu ministerstva obrany pripúšťa len na projekty, ako sú nemocnica v Prešove či infraštrukturálne projekty, ktoré potrebuje armáda. Plán NATO do roku 2035 označil za nerealistický. Poukázal na plnenie skoršieho záväzku z pohľadu členských krajín dvoch percent HDP na obranu.



Nešpecifikoval, kedy by Slovensko mohlo dosiahnuť plánovaných päť percent HDP na obranu. „Možnože v roku 2035 táto zemeguľa už ani nebude existovať. Keď sa pozrieme, ako všetci šalejú, tak ja som z toho primerane nervózny. Tu si mocnosti robia, čo chcú,“ uviedol.



V utorok sa v Haagu začína 34. samit hláv štátov a vlád NATO. Očakáva sa, že lídri oficiálne schvália záväzok zvýšiť obranné výdavky spolu na päť percent HDP ročne. Z tejto sumy by priamo na armádu malo ísť 3,5 percenta HDP a 1,5 percenta má byť určených na ďalšie výdavky spojené s obranou, napríklad s budovaním či rekonštrukciou infraštruktúry.



Prezident SR Peter Pellegrini pred odletom na samit informoval, že Slovensku sa spolu s ďalšími krajinami Severoatlantickej aliancie podarilo dohodnúť predĺženie termínu na dosiahnutie cieľa obranných výdavkov päť percent HDP z pôvodných piatich na desať rokov, teda až do roku 2035.