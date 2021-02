Premiér: Slovensko má za sebou ďalšie rokovanie o výrobe vakcín

Bratislava 8. februára (TASR) - Premiér Igor Matovič (OĽANO) absolvoval ďalšie rokovanie o výrobe vakcín na Slovensku. Informoval o tom na sociálnej sieti, pričom rokovanie označil za "zaujímavé".



"Teší ma záujem svetových výrobcov, ale na finálny úspech sa budú musieť pochlapiť teraz slovenskí dodávatelia," uviedol.



Predseda vlády ešte počas víkendu naznačil, že na Slovensku by sa mohla vyrábať vakcína proti novému koronavírusu. Nevylúčil, že by mohlo ísť o ruskú vakcínu Sputnik V.



Slovensko má podľa Matoviča rokovať aj o výrobe vakcíny od spoločností Pfizer/BioNTech a Moderna. Povedal, že aj keby očkovaciu látku malo Slovensko vyrábať, nenechá si ju len pre seba a bude ju dodávať rovnomerne pre celú Európsku úniu.



Na otázky TASR k téme výroby vakcín na Slovensku Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR reagovalo, že štát má eminentný záujem na tom, aby sa na Slovensku vyrábali vakcíny. "Šancou pre Slovensko by mohla byť dohoda so spoločnosťami, ktoré už vakcíny vyrábajú. V štádiu rokovaní sú viaceré možnosti," povedala hovorkyňa rezortu Zuzana Eliášová.



Dodala, že vzhľadom na to, že vec je v štádiu rokovaní, informovať bude MZ SR komplexne v nadväznosti na záver rokovaní.