Premiér: Slovensko podporuje nezávislosť a suverenitu Ukrajiny

Bratislava 21. apríla (TASR) - Slovensko podporuje nezávislosť a suverenitu Ukrajiny. Premiér Eduard Heger (OĽANO) to povedal prezidentovi Ukrajiny Volodymyrovi Zelenskému v telefonickom rozhovore. Informoval o tom na sociálnej sieti. Zároveň dodal, že zasahovanie do územnej integrity Ukrajiny vníma ako vážne porušenie medzinárodného práva.



"Povedal som mu aj to, že podporujeme právo občanov Ukrajiny rozhodnúť, či chcú, aby sa ich vlasť stala súčasťou EÚ a NATO. Ukrajina je náš blízky sused, s ktorým máme bezproblémové vzťahy," doplnil s tým, že Slovensko podporuje jej snahu o európsku perspektívu. Vyhlásil, že je mimoriadne dôležité, aby pokračovala v politických i ekonomických reformách vrátane boja proti korupcii.



Z tlačového odboru Úradu vlády SR dodali, že Heger avizoval záujem o skorú návštevu Ukrajiny s cieľom potvrdiť vzájomné blízke vzťahy. Obaja predstavitelia diskutovali aj o situácii na medzinárodnom letisku v Užhorode. "V septembri minulého roka počas oficiálnej návštevy ukrajinského prezidenta minister dopravy SR a ukrajinský minister infraštruktúry podpísali dohodu o stanovení podmienok využívania časti vzdušného priestoru Slovenskej republiky na letisku. Na jeho eventuálnom otvorení pre verejnosť by ukrajinský prezident chcel privítať aj slovenského premiéra," spresnili z úradu. Doplnili, že Heger pozval ukrajinského prezidenta Zelenského na bezpečnostné fórum Globsec.



Ukrajina nedávno obvinila Rusko z hromadenia tisícov vojakov pri svojich severných a východných hraniciach. Zároveň došlo v poslednom období aj k zvýšeniu počtu ozbrojených incidentov pozdĺž línie prímeria v Donbase. To vyvoláva obavy z možného opätovného vzplanutia bojov v regióne.