VIDEO: Premiér: Slovensku by v súčasnosti najviac svedčala neutralita

Bratislava 17. júna (TASR) - V týchto časoch, keď si mädlia ruky zbrojárske firmy a Európa hovorí o vojne, by Slovensku svedčala neutralita. Vyhlásil to predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) v súvislosti s otázkou, ktorá sa týkala témy navyšovania výdavkov na obranu.



Fico mieni, že Európa na rozdiel od zdržanlivého postoja ku konfliktu v Gaze a izraelsko-iránskej eskalácii a zdôrazňovaní mieru a diplomacie provokuje situáciu na Ukrajine čoraz viac k vyhláseniam o vojne a príprave na vojnu. „Kam nás to chcú zatiahnuť,“ pýta sa Fico s tým, že v tejto situácii by pre Slovensko bola podľa jeho názoru najlepšia neutralita. „Toto rozhodnutie však nie je v mojich rukách,“ uviedol.







Neskôr na sociálnej sieti napísal, že Slovensko musí byť pevným zástancom mieru a nemalo by byť súčasťou žiadnych vojenských dobrodružstiev. "Ďalšia svetová vojna je, žiaľ, pred dverami. NATO je ako golfový klub. Ak si chcete zahrať, musíte platiť členský príspevok. Spojené štáty americké (USA) sa rozhodli zvýšiť členské na päť percent HDP. Je to síce v čase ozdravovania verejných financií a budovania sociálneho štátu iracionálne, ale súčasne realitou, pred ktorou stojíme," vyhlásil premiér.



Buď podľa jeho slov novo stanovené členské zaplatíme (viac ako sedem miliárd eur) minimálne s výhradou, že peniaze na obranu sa použijú podľa vlastnej úvahy, najmä na projekty duálneho určenia ako sú nemocnice a cesty, alebo z NATO vystúpime. "Je úplne absurdné dávať na obranu takmer pätinu celého rozpočtu, na to nemáme. Preto trváme na duálnych projektoch a vlastnom tempe. A preto považujem za úplne logické, že túto otázku by sme mohli postaviť občanom Slovenskej republiky, pretože zvýšené výdavky na obranu pôjdu na úkor iných výdavkov," podotkol Fico.



V súvislosti s utorkovým okrúhlym stolom u prezidenta SR Petra Pellegriniho, kde politické strany diskutovali o téme navyšovania obranných výdavkov, premiér opätovne odmietol skokové navýšenie. Ak má dôjsť k nárastu výdavkov na obranu, je to podľa Fica potrebné „rozumne rozložiť v čase“. Zároveň sa zasadzuje o duálne využitie. „Ak sa majú čo i len o jednu desatinu percenta HDP zvýšiť výdavky na obranu, musia ísť na duálne projekty,“ zvýraznil.



Prezident SR Peter Pellegrini zvolal na utorkové popoludnie stretnutie lídrov politických strán k návrhu zvýšiť v rámci členských krajín výdavky na obranu na päť percent. O návrhu má rokovať na budúci týždeň samit NATO v Haagu.