Premiér: Slovenský plán obnovy bol schválený, je to veľký deň

Bratislava 21. júna (TASR) – Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová prichádza na Slovensko oznámiť, že Plán obnovy a odolnosti SR bol schválený. Uviedol to premiér Eduard Heger (OĽANO) v relácii rádia Expres Braňo Závodský naživo.



"Dnes pani predsedníčka EK prichádza, aby nám oznámila, že náš plán bol schválený," skonštatoval Heger s tým, že je to veľký deň. Tvrdí, že plán obnovy výrazne posunie Slovensko dopredu.



V pondelok počas návštevy Slovenska predsedníčka EK Ursula von der Leyenová odovzdá premiérovi Eduardovi Hegerovi hodnotenie Plánu obnovy a odolnosti SR. V rámci návštevy Bratislavy si vo Vedeckom parku Univerzity Komenského prezrie prezentácie úspešných slovenských firiem, ktoré sa zameriavajú na nové a zelené technológie.



Slovenskou vládou zaslaný plán v hodnote 6,6 miliardy eur stanovuje reformy a investície, ktoré SR plánuje realizovať s pomocou Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti (RRF), zameraného na to, aby EÚ vyšla zo súčasnej koronakrízy silnejšia a prešla zelenou a digitálnou transformáciou.