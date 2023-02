Premiér: Prestrelky o Káčerových výrokoch na politickú scénu nepatria

Bratislava 9. februára (TASR) - Slovné prestrelky týkajúce sa vyjadrení dočasne povereného ministra zahraničných vecí Rastislava Káčera nepatria na verejnosť a politickú scénu, obzvlášť ak sú ich aktéri súčasťou koalície. V reakcii na medializované vystúpenie poslancov Igora Matoviča, Györgya Gyimesiho (obaja OĽANO) a Káčera to uviedol dočasne poverený predseda vlády SR Eduard Heger (OĽANO).



"Určite si takéto veci vieme vyrokovať za zatvorenými dverami, takéto slovné prestrelky na verejnosti odmietam, vôbec nie sú vhodné," uviedol Heger, ktorý sa zúčastňuje na samite EÚ v Bruseli.



Káčer v relácii TV Markíza Na telo plus pripustil možné územné nároky Maďarska voči Slovensku v najbližších rokoch. Už v stredu (8. 2.) jeho slová Matovič a Gyimesi kritizovali, žiadali od neho ospravedlnenie. Káčer na to však nevidí dôvod. Vo štvrtok poslanci požiadali prezidentku Zuzanu Čaputovú, aby Káčera "stiahla" z funkcie. Hlava štátu považuje výzvu za súčasť začínajúcej sa predvolebnej kampane. Káčerov výrok vníma ako nešťastnú formuláciu. Zároveň uviedla, že odobrať poverenie ministra môže v odvolanej vláde na návrh premiéra.