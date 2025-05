Premiér: Sme národ, ktorý je jasne protifašisticky orientovaný

Piešťany 8. mája (TASR) - Slovenské národné povstanie (SNP) nám dáva príkaz, že nemôžeme zostať pri oslavách 80. výročia konca druhej svetovej vojny neutrálni. Pretože SNP nám prikazuje, že sme národ, ktorý je jasne protifašisticky orientovaný. Skonštatoval to premiér Robert Fico (Smer-SD) vo svojom príhovore počas celoslovenských osláv 80. výročia víťazstva nad fašizmom v Piešťanoch. Zdôraznil tiež, že si musíme vážiť všetkých, ktorí sa postavili proti fašizmu a tento príkaz je súčasťou základného piliera našej štátnosti.



Podľa premiéra je potrebné vzdať úctu všetkým spojencom, ktorí bojovali v druhej svetovej vojne proti fašizmu. „Aj preto bolo treba navštíviť Normandiu, kde v roku 1944 došlo k vylodeniu. Navštívil som tiež Arlingtonský cintorín v Spojených štátoch amerických, ktorý je okrem iného spojený aj s úžasnými príbehmi slovenských vojakov. S radosťou navštívim aj pamätník letcov britského kráľovského letectva a poďakujem tak slovenským, ale aj českým letcom, ktorí boli jeho súčasťou. Toto sú všetko príbehy, na ktorých nám záleží a ku ktorým sa hlásime,“ uviedol Fico.



V príhovore pripomenul 60.000 vojakov Červenej armády i 10.000 príslušníkov rumunskej armády, ktorí položili život na území Slovenska. „Nepozerajme na padlých, na obete druhej svetovej vojny, na vojakov Červenej armády cez prizmu súčasnosti. Pozerajme sa na nich tak, akí tu boli v rokoch 1941 až 1945. Čo majú ľudia, ktorí mali vtedy 19, 20, 21 rokov a zomierali pri oslobodzovaní Slovenska, spoločné s tým, čo sa deje teraz? Nedovoľme vymazať túto pravdu,“ skonštatoval premiér.



Vo svojom príhovore sa venoval aj aktuálnej situácii v Európe. Podľa jeho slov je šokujúce, s akou ľahkosťou sa dnes hovorí o vojne a 800 miliardách eur, ktoré chce Európa vynaložiť na zbrojenie. „Mali by sme porozmýšľať o tom, aká nová železná opona vzniká a nespočíva len v tom, že chceme vytvoriť obrovskú vojenskú silu, ale aj v nezmyselných rozhodnutiach, ako je to, že treba zastaviť prísun akýchkoľvek energií z východu na západ. Len v prípade atómových elektrární na Slovensku to môže znamenať obrovskú katastrofu pre slovenské hospodárstvo a pre celú krajinu,“ zdôraznil Fico.



Premiér tiež pripomenul, že Slovensko chce aj naďalej robiť suverénnu zahraničnú politiku na všetky štyri svetové strany. „Aj zajtra, ak sa mi podarí navštíviť Ruskú federáciu, ma čakajú bilaterálne stretnutia s čínskym prezidentom, s brazílskym prezidentom, s najvyšším predstaviteľom Vietnamu, toto je suverénna zahraničná politika. Neželám si ani železnú oponu a neželám si ani žiadnu vojnu. A cez tú železnú oponu, ktorá už dnes existuje, podávame ruku všetkým tým, ktorí majú záujem s nami priateľsky a hospodársky spolupracovať. Hlavne však cez túto už existujúcu železnú oponu zo Slovenska podávame ruku všetkým potomkom tých, ktorí zomreli pri oslobodzovaní Slovenska a všetkým, ktorí zomreli, aby sme si 8. mája mohli na celom svete pripomínať výročie konca druhej svetovej vojny,“ dodal Fico.