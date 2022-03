Eduard Heger: Sme neúprosní voči tým, ktorí predávajú naše princípy

Bratislava 16. marca (TASR) – Štát a jeho bezpečnostné zložky budú pokračovať v nekompromisnom zásahu voči tým, ktorí sa podieľali na špionáži a konali proti záujmom Slovenskej republiky. Po rokovaní vlády to v súvislosti s kauzou obvinených a podozrivých zo spolupráce s ruskými spravodajskými službami uviedol predseda vlády SR Eduard Heger (OĽANO). Zároveň vyzval ďalších, ktorí na takejto činnosti participovali, aby sa dobrovoľne prihlásili.



"Budeme ďalej nekompromisne konať, budeme chrániť základy štátu a našich občanov," zdôraznil. "Zároveň chceme vyzvať tých, ktorí participovali na takýchto veciach a predávali naše princípy za peniaze z Ruska, aby sa prihlásili," vyzval premiér.







Pre spoluprácu s ruskou vojenskou rozviedkou polícia obvinila dve osoby pre vyzvedačstvo a prijímanie úplatku. Okrem Pavla B. ide aj o dopisovateľa dnes už štátom zablokovaného webu Bohuša G. Obaja sa k skutkom priznali. V prípade preukázania viny im hrozí trest odňatia slobody od štyroch do 13 rokov. Pavla B., ktorý je podozrivý z dlhodobej spolupráce s ruskou vojenskou rozviedkou, vzali do väzby, rozhodol o tom v utorok (15. 3.) súd.



Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR v nadväznosti na zistenia o špionáži a činnosti pracovníkov ambasády Ruskej federácie v Bratislave rozhodlo o vyhostení troch pracovníkov ruského veľvyslanectva.



Krok rezortu diplomacie víta a podporuje Iniciatíva Mier na Ukrajine. V stredu zaparkovala pred Veľvyslanectvom Ruskej Federácie v SR traktor na kufre. Samotný odchod a potrestanie špiónov podľa iniciatívy však nestačí. "Žiadame, aby boli pred Medzinárodným trestným súdom v Haagu potrestaní aj všetci tí, ktorí aktuálne páchajú vojnové zverstvá a zločiny na Ukrajine," uviedla.



Web Hlavné správy, pre ktorý Bohuš G. písal, sa od obvineného aktivít pre ruskú tajnú službu dištancuje. Tvrdí, že o jeho činnosti agenta majiteľ ani nikto v redakcii nevedel. Web dodáva, že Bohuš G. je len občasným nehonorovaným prispievateľom.