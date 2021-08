Premiér: Sme zapojení do bezpečného prevozu občanov SR z Afganistanu

Bratislava 18. augusta (TASR) – Slovensko je zapojené do procesu bezpečného prevozu občanov SR, ako aj Afganistanu. V stredu to povedal premiér Eduard Heger (OĽANO) s tým, že viac detailov z bezpečnostných dôvodov nemôže poskytnúť. Dodal, že „veci sa dejú". O prípadnej utečeneckej kríze má podľa jeho slov rokovať koaličná rada na budúci týždeň, keďže ide o politické rozhodnutia.



„Pre nás bolo teraz dôležité urobiť bezpečnostné kroky, čiže záchrana obyvateľstva a bezpečný presun. Tomu sme venovali všetko úsilie, to sa vlastne aj teraz deje," povedal na tlačovej konferencii Heger. Na otázky o vyslaní špeciálu do Afganistanu povedal, že „veci sa dejú". O detailoch bude podľa neho informovať rezort obrany. „Sme zapojení do procesu bezpečného prevozu občanov, či už SR, alebo aj Afganistanu," ozrejmil.



Heger si nemyslí, že za situáciu v Afganistane môže aj zlyhanie tajných služieb. Celú situáciu považuje za prekvapivú, vyvoláva podľa neho veľa otázok.



O politickom nastavení majú rokovať koaliční partneri. „Veľmi rýchlo sa zhoršujúca v Afganistane vyvoláva veľké procesy. Budeme mať k tomu budúci týždeň zasadnutie koaličnej rady, pretože akékoľvek kroky sú v prvom rade politické kroky," odpovedal na otázku novinárov, či je Slovensko pripravené na migračnú krízu a utečencov.



Ešte v utorok (17. 8.) informoval šéf slovenskej diplomacie Ivan Korčok (nominant SaS) o tom, že stále pracujú na tom, aby náš slovenský vojenský špeciál prišiel do Kábulu a mohol odtiaľ prioritne odviezť slovenských občanov.



Bojovníci Talibanu v nedeľu (15. 8.) obsadili afganské hlavné mesto Kábul a zosadili vládu, dve desaťročia vojensky podporovanú Spojenými štátmi a NATO. Afganský prezident Ašraf Ghaní krátko predtým utiekol z krajiny. Z Kábulu sa v súčasnosti snažia dostať tisícky ľudí. Mnoho západných štátov tam uzavrelo svoje ambasády a evakuuje svojich občanov a miestnych spolupracovníkov.