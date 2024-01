Premiér: Smer jednohlasne rozhodol o podpore Pellegriniho

Bratislava 20. januára (TASR) - Predsedníctvo Smeru-SD jednomyseľne rozhodlo o podpore predsedu parlamentu a Hlasu-SD Petra Pellegriniho ako kandidáta na prezidenta. Premiér a líder Smeru Robert Fico to uviedol v diskusii RTVS Sobotné dialógy.



"Nie je to americký sluha ako pán Korčok, je to jednoducho človek, ktorý má vlastný názor, človek, ktorý sa bude pokúšať spájať, kým pán Korčok bude rozdeľovať," povedal Fico o Pellegrinim. Ocenil jeho medzinárodné skúsenosti i kontakty, ako aj ľavicové sociálne cítenie.



V súvislosti s avizovanou kandidatúrou predsedu koaličnej SNS Andreja Danka skonštatoval, že o prezidentských voľbách nie je nič v koaličnej zmluve. Prípadné požiadavky SNS po výhre Pellegriniho vo voľbách si podľa neho bude musieť vysporiadať Hlas. Pripustil, že ak by sa strany nedohodli napríklad pri možnej voľbe nového predsedu parlamentu, mohlo by to spôsobiť ťažkosti.



Fico odmieta ustúpiť od zámeru zrušiť Úrad špeciálnej prokuratúry, nevylúčil drobné zmeny v návrhu zákona. Avizoval, že o postupe v parlamente bude koalícia rokovať budúci týždeň. Chce navrhnúť, aby sa rokovalo nonstop. "Ak to bude, som pripravený každú noc na hodinu na dve tam prísť ako člen vlády," načrtol. Zopakoval, že vystúpenie prezidentky Zuzany Čaputovej v parlamente považuje za čisto opozičný prejav. V súvislosti s protivládnymi protestami skonštatoval, že rešpektuje ľudí a majú na to právo.



Predseda vlády tiež potvrdil stredajšie stretnutie s ukrajinským premiérom Denysom Šmyhaľom v Užhorode. "Nesiem mu zoznam humanitárnej pomoci," doplnil. Chce mu tlmočiť, že SR nebude na Ukrajinu dodávať zbrane a nepodporí jej vstup do NATO. "Pokiaľ ide o vstup do Európskej únie, tak my ich rešpektujeme, ale musia plniť podmienky," povedal.