Premiér so šéfkou EK podporili integračný proces Ukrajiny

Bratislava 2. júna (TASR) - Predseda vlády SR Eduard Heger a predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová sa zhodujú na tom, že Ukrajina by mala dostať možnosť vstúpiť do Európskej únie, ak naplní všetky podmienky integrácie. Obaja lídri o situácii na Ukrajine diskutovali pri štvrtkovom stretnutí počas bezpečnostnej konferencie Globsec 2022 v Bratislave.



"Je na nás, ako našim ukrajinským priateľom pomôžeme. A je na nich, ako rýchlo budú robiť reformy," povedala von der Leyenová.



Heger v tejto súvislosti zdôraznil, že Slovensko je pripravené Ukrajine pomôcť aj podeliť sa o naše vlastné skúsenosti z integračného procesu. Zároveň zdôraznil, že pre Slovensko je nevyhnutné, aby Ukrajina ako susedný štát bola čo najskôr stabilnou a prosperujúcou krajinou. "Ukrajina je pre nás strategickým partnerom nielen preto, že jej chceme dopriať život v mieri, ale prináša to prosperitu aj pre Slovensko. Ukrajinu bude potrebné zrekonštruovať, ide o veľmi veľa investícií a Slovensko ako susediaca krajina by nemalo zmeškať túto príležitosť," zdôraznil slovenský premiér.



Šéfka EK zopakovala poďakovanie Slovensku za pomoc a solidaritu, ktorú Ukrajine i Ukrajincom v ťažkých časoch poskytlo. "Otvorili ste ukrajinským utečencom svoje srdcia a mysle, história nikdy nezabudne na vašu solidaritu," vyhlásila.



Vo štvrtkovom programe konferencie sa prítomným prostredníctvom prostredníctvom videa prihovoril aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.



Hlavnou témou podujatia Globsec 2022 Bratislava Forum, ktoré potrvá do 4. júna, je "budovanie odolnosti v rozdelenom svete". Okrem iného sa na ňom delegáti budú venovať aj témam týkajúcim sa obnovenia stability v novej ére geopolitických konfliktov či udržania hospodárskeho rastu a obrany demokracie.