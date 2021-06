Premiér: So zástupcami samospráv sme sa dohodli na stretnutiach

Bratislava 3. júna (TASR) – Premiér Eduard Heger (OĽANO) sa dohodol so zástupcami samospráv, Združením miest a obcí Slovenska (ZMOS), Úniou miest Slovenska (ÚMS) a združením samosprávnych krajov SK8, na pravidelných kvartálnych stretnutiach. Predseda vlády to oznámil vo štvrtok po prvom takomto stretnutí na Úrade vlády SR s tým, že ak na Slovensku očakávame úplnú obnovu, bez spolupráce centrálnej vlády a samospráv to nepôjde.



"Chcem, aby sme pravidelne o problémoch diskutovali a odstraňovali ich vzájomnou spoluprácou,“ povedal Heger s tým, že na stole majú napríklad témy, ako je novela stavebného zákona, daňovo-odvodová reforma, čerpanie eurofondov či reforma verejnej správy. "Dnes sme nastavili nový proces, ktorý môže fungovať na pravidelnej báze. Otvorili sme konkrétne témy, kde je potrebné, aby sme hľadali dohodu a najlepšie riešenia," podotkol premiér. Na poskytovanie kvalitných služieb občanom je podľa neho potrebné odstraňovať prekážky, duplicitu i dlhodobé nedostatky.



Predseda Trnavského samosprávneho kraja a šéf SK8 Jozef Viskupič označil štvrtkové stretnutie s premiérom za "historický zlom". Privítal dohodu, že ak budú problémy, ktoré samosprávy nebudú vedieť vyriešiť so zodpovednými ministerstvami, príde k stretnutiu s premiérom. Zástupcovia samospráv od predsedu vlády zisťovali, či je vôľa zrealizovať reformu verejnej správy. "Bola nám deklarovaná ambícia," povedal Viskupič. Ako podotkol, v priebehu niekoľkých týždňov budú vedieť, či sa vláda tomuto záväzku postaví aj čelom. S premiérom rozoberali aj tvorbu legislatívy, financovanie samospráv, rozvoj regiónov, adresnejšiu sociálnu starostlivosť, ale aj výpadok tržieb prímestskej autobusovej dopravy. "Bolo nám prisľúbené, že výpadok takmer 42 miliónov eur sa stane predmetom rokovania vlády," uviedol Viskupič.



Predseda ZMOS-u a primátor Liptovského Hrádku Branislav Tréger víta premiérov prísľub, že akákoľvek legislatíva týkajúca sa samospráv bude konzultovaná a pripomienkovaná. "Naši experti budú účastní na jej príprave," skonštatoval s tým, že aplikačná prax je dôležitá. Prezident ÚMS a primátor Trenčína Richard Rybníček označil stretnutie s Hegerom za prelomové. Ak sa naplní dohoda o pravidelných diskusiách a spolupráci, je presvedčený, že sa budú tvoriť zákony, ktoré zásadne pomôžu obyvateľom Slovenska a zmiernia napätie medzi centrálnou vládou a samosprávami. Snaha bude zmierniť aj rezortizmus. "Aby sa už nestávalo, že jednotliví ministri budú prichádzať v legislatíve so zásadnými zmenami siahajúcimi do kompetencií a financovania samospráv," povedal Rybníček. Teší ho premiérov prísľub, že zásadná legislatíva v krajine bude riešená v spolupráci s predstaviteľmi miest, obcí a samosprávnych krajov.