Premiér: Spoločnosť, ktorá si váži prírodu, nikdy neprehrá

Bratislava 22. apríla (TASR) - Spoločnosť, ktorá si váži prírodu, nikdy neprehrá. Podpora zelenej ekonomiky a životného prostredia sa pozitívne prejaví na zdraví, pracovných príležitostiach alebo úspore energií. Na sociálnej sieti to uviedol premiér Eduard Heger (OĽANO) pri príležitosti Dňa Zeme, pripadajúceho na 22. apríla.



Oceány plné plastov, znečistené ovzdušie, vyrúbané lesy a úhyn živočíchov je podľa predsedu vlády pre ľudstvo zlá vizitka. "Čas vrátiť nemôžeme, ale stále dokážeme prehodnotiť náš vzťah k matke Zemi a zmeniť svoje správanie," poznamenal Heger. Skonštatoval, že príroda je najväčší spojenec ľudí a poskytne im dostatočnú ochranu, ak sa postavia na jej stranu.



"Deň Zeme nám pripomína, aká dôležitá je pre náš život ochrana prírody, ovzdušia a biodiverzity. Celý svet čelí klimatickej zmene, pretože sme ako ľudstvo zabudli na to, že sme súčasťou jedného celku, jedného domova," povedal premiér.



Zároveň poukázal, že vláda v oblasti životného prostredia presadila reformu národných parkov či zálohovanie plastových fliaš. Ide realizovať zelené reformy z plánu obnovy, a to obnovu rodinných domov, reformu krajinného plánovania a zákon o stavebnom odpade. Vláda tiež pripravuje zákon o zmene klímy a nízkouhlíkovej transformácii, rozširuje chránené územia, zvyšuje ochranu vzácnych druhov a postupne odstraňuje envirozáťaže, priblížil Heger.