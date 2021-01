Premiér: Spôsob očkovania Cibulkovej je zbytočným zlyhaním

Bratislava 10. januára (TASR) - Spôsob, ako došlo k očkovaniu bývalej tenistky Dominiky Cibulkovej, je zbytočným zlyhaním očkovacieho centra. Na sociálnej sieti to vyhlásil premiér Igor Matovič (OĽANO). Bude preto vyžadovať okamžité sprísnenia opatrení, ktoré takýmto zlyhaniam v budúcnosti zabránia. Očakáva tiež od ministerstva zdravotníctva jednoznačné a nespochybniteľné poradovníky.



Matovič tvrdí, že je potrebné presvedčiť čo najviac ľudí dať sa zaočkovať proti ochoreniu COVID-19. Cibulková bola podľa neho na takú kampaň "ako stvorená". "Bohužiaľ, nevydalo," napísal.



Premiér víta kampaň, vďaka ktorej by známi ľudia mohli svojím príkladom presvedčiť ľudí dať sa zaočkovať. "Nemám problém, ak denne popri tisíckach zaočkovaných ľudí podľa poradovníka budú verejne zaočkovaní traja - štyria verejne známi ľudia s cieľom masívnej propagácie očkovania medzi pochybujúcimi," doplnil. "Robiť to tajne nie je fér, urobiť to verejne je propagácia dobrej veci," skonštatoval.



V Nitre na brífingu premiér povedal, že milióny ľudí na Slovensku túžia byť čím skôr zaočkovaní, niektorí však podľahli pokušeniu využiť protekciu alebo si to nejakým spôsobom vybaviť. Matovič zároveň vyzval akýchkoľvek štátnych úradníkov, aby zrazu necítili potrebu sa tváriť ako kritická infraštruktúra štátu, keď pri práci pomaly ani neprichádzajú do kontaktu s ľuďmi. "Najprv musia byť zaočkovaní zdravotnícki pracovníci, ktorí sa starajú o ľudí s ochorením COVID-19. Mali by sme všetci dodržiavať stanovené poradie," vyhlásil.



Bývalú tenistku Dominiku Cibulkovú prednostne zaočkovali proti ochoreniu COVID-19 v Univerzitnej nemocnici Bratislava (UNB) na Kramároch po tom, ako ju do oficiálneho zoznamu samovoľne a neoprávnene doplnil jeden z pracovníkov vakcinačného centra. Cibulková po medializácii prípadu reagovala, že ak by tušila, že sa dopúšťa vážneho pochybenia a nevypĺňa len voľné miesto v poradovníku, v žiadnom prípade by možnosť zaočkovať sa nevyužila. "Je mi veľmi ľúto, že som sa nechala voviesť do omylu, keď som sa pri sprevádzaní blízkeho v nemocnici len informatívne opýtala, v akom období by sme mohli prísť na rad pri očkovaní," uviedla.