Premiér: Sprísňovanie bolo nevyhnutné na ochranu najbezbrannejších

Bratislava 31. decembra (TASR) - Sprísnenie opatrení od nového roka je podľa premiéra Igora Matoviča (OĽANO) nevyhnutné na ochranu života a zdravia najbezbrannejších, teda starých a chorých ľudí. "Je to naša povinnosť, a len takto dokážeme, keď nám záleží aj na životoch cudzích ľudí, že sme ľudia," povedal šéf kabinetu vo videu na sociálnej sieti.



Upozornil, že situácia je mimoriadna a najťažšia v histórii Slovenska. "Sme uprostred veľmi ťažkej krízy, máme plné nemocnice," uviedol. Vyzval preto ľudí, aby sa spoločnými silami urobilo všetko pre vyhnutie sa kolapsu nemocníc. "Je len na našej zodpovednosti, akú budúcnosť zdravotníkom prichystáme," pripomenul.



Premiér poukázal na to, že novým koronavírusom je na Slovensku nakazený približne každý desiaty až dvadsiaty. "Riziko, že stretnete takéhoto človeka, je mimoriadne, preto vás prosím a vyzývam k tomu, buďte mimoriadne opatrní, prosím nestretajte sa s cudzími ľuďmi, ak nemusíte, nepúšťajte si k sebe domov a nechoďte na návštevy ani k druhým ľuďom, nech je to akokoľvek blízka rodina, ochránite tak samých seba aj ich," zhrnul Matovič.